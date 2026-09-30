‘Las Invisibles’: así cayeron cinco mujeres que ingresaban droga a cárceles de máxima seguridad

Una investigación de la Fiscalía, en coordinación con el CTI, la DIJIN de la Policía y el Gaula Militar del Ejército, permitió identificar y capturar a cinco presuntas integrantes de la estructura conocida como ‘Las Invisibles’, señalada de ingresar y comercializar drogas dentro de cárceles de mediana y máxima seguridad en el país.

Las capturas se realizaron de manera simultánea en Barranquilla, Atlántico, y Girón, Santander. De acuerdo con los investigadores, las mujeres presuntamente aprovechaban los permisos de ingreso a los establecimientos carcelarios bajo la apariencia de realizar visitas a familiares o conocidos privados de la libertad.

Material incautado a ‘Las Invisibles’. Fotografía suministrada.

Publicidad

Según el material recopilado durante la investigación, los estupefacientes eran ocultados o adheridos al cuerpo para superar los controles de seguridad. Una vez dentro de los penales, las sustancias serían entregadas en patios específicos a internos encargados de su distribución y comercialización.

De acuerdo con la Fiscalía, esta actividad ilícita les habría permitido obtener ganancias millonarias de manera mensual. Como parte de la operación también fueron realizadas diligencias de registro y allanamiento en la cárcel La Modelo de Barranquilla, Palo Gordo de Girón y La Tramacúa de Valledupar.



En estos procedimientos, las autoridades incautaron 13 celulares, tarjetas SIM, memorias USB, estupefacientes, cuadernos con información de interés para la investigación, un router wifi, un reloj inteligente, cargadores, audífonos y dinero en efectivo.

‘Las Invisibles’, mujeres que ingresaban droga a cárceles. Fotografía suministrada.

Las cinco capturadas serán presentadas ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Seccional Atlántico, quien les imputará los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Publicidad

La investigación busca establecer el alcance de la estructura, identificar a los internos que presuntamente participaban en la distribución dentro de los establecimientos penitenciarios y determinar si existen más personas vinculadas a esta red.