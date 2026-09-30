Advierten a ciudadanos por nuevo cobro en el servicio de energía: ¿de qué se trata?

Muchos hogares ya están encontrando una advertencia en sus facturas de energía por haber consumido más electricidad de la esperada durante el periodo. Por ahora, el mensaje no significa que exista un cobro adicional, pero sí anticipa cómo funcionará el esquema si el consumo continúa por encima del límite establecido.

La medida hace parte de un programa transitorio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), diseñado para promover el ahorro de electricidad durante el periodo de condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño 2026-2027 y ante posibles escenarios de menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica.

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Ante ello, la primera fase cuenta con un mensaje de carácter informativo. Los cobros efectivos empezarán a aplicarse en el ciclo siguiente, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.

Persona preocupada por incremento en factura de la energía Foto: creada con IA Grok

¿Qué significa la advertencia que aparece en el recibo de la luz?

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El esquema establece una meta individual de consumo para cada usuario. Esta se calcula a partir del historial de los últimos 12 meses, tomando como referencia la mediana de los consumos promedio diarios de los periodos de facturación y excluyendo meses atípicos que puedan modificar el resultado.

La meta se fija una sola vez al inicio del programa y permanece durante toda su vigencia. Por tal motivo, dos hogares que vivan en el mismo edificio pueden tener diferentes metas, dependiendo de su historial de consumo.

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La regulación establece una tolerancia entre el 90 % y el 110 % de la meta individual. Si el consumo permanece dentro de ese rango, no se genera ni un beneficio por ahorro ni un cobro adicional.

El recargo aparece cuando el consumo supera el 110 %. Sin embargo, no se aplica sobre toda la energía utilizada en el periodo, sino únicamente sobre los kWh que excedan ese límite.

Por ejemplo, si la meta de un hogar es de 100 kWh, el límite previo al cobro adicional sería de 110 kWh. Por lo tanto, si consume 120 kWh, el recargo se calcularía únicamente sobre los 10 kWh excedentes.

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Durante el primer ciclo, el resultado que aparece en la factura es informativo. Enel Colombia señala que los cobros efectivos empezarían en el periodo siguiente.

Imagen de referencia Foto: ImageFX

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¿Cuánto sería el cobro adicional por consumir más energía?

El porcentaje en este caso depende del usuario. Para hogares de estratos 1, 2 y 3, el factor establecido es de 1,30 veces la tarifa aplicada. Por su parte, para los estratos 4, 5 y 6 será de 1,50 veces, mientras que para los usuarios comerciales e industriales será de 1,70 veces.

En términos del recargo sobre el excedente, esto equivale a 30 %, 50 % y 70 %, respectivamente. El cobro se presenta como un concepto separado y no modifica la tarifa normal de energía.

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No todos los usuarios están incluidos en el programa. Entre las exclusiones se encuentran quienes tienen medidores prepago o el servicio suspendido, así como los usuarios cuyo consumo se determina mediante métodos diferentes a la lectura del medidor.

También quedan por fuera hospitales y otras instituciones de salud, establecimientos educativos, organismos de atención de emergencias, entidades de seguridad y orden público, establecimientos penitenciarios y determinados usuarios oficiales.

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Las personas que necesiten utilizar de forma permanente o intensiva equipos eléctricos indispensables para preservar su vida o salud pueden solicitar al comercializador la exclusión del programa, presentando el soporte médico correspondiente.

¿Qué subsidio reciben los hogares en su factura?

Los hogares de estratos 1, 2 y 3 pueden recibir un subsidio en la tarifa de energía, aunque el beneficio varía de acuerdo con el estrato. Adicionalmente, el subsidio no cubre todo el consumo de un hogar.

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Existe un límite conocido como beneficio de subsistencia, que determina hasta qué cantidad de energía puede aplicarse el beneficio. En las zonas de clima cálido, el límite es de 173 kWh al mes, mientras que en las zonas templadas o frías corresponde a 130 kWh mensuales.

Es decir, un hogar puede pertenecer a un estrato subsidiado y, pese a ello, pagar sin subsidio los kilovatios que superen el límite correspondiente.

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Durante periodos de mayor calor, el uso de ventiladores, aire acondicionado y otros equipos puede aumentar el consumo y hacer que parte de la energía quede por encima de ese límite.

Por eso, además de revisar el valor total de la factura, los hogares pueden verificar los kWh consumidos y compararlos tanto con su meta individual como con el límite de consumo subsidiado que corresponda a su zona.