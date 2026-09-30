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Choque entre Carol Borda y congresistas por manifestación proaborto en el Congreso

En medio del desarrollo de la concentración, Carol Borda, representante a la Cámara por la capital del país y conocida defensora de posturas provida, se abrió paso hasta el centro del grupo.

Carol-Borda.jpg
Carol Borda
Foto: X Carol Borda
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

El Congreso se transformó nuevamente en el escenario de intensos debates ideológicos como consecuencia de las marcadas discrepancias en torno a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

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La controversia se desató cuando la parlamentaria Carol Borda interrumpió de forma intempestiva una concentración pacífica impulsada por varias legisladoras en apoyo a la causa del aborto. La situación generó un ambiente de elevada crispación y cruce de reclamos entre integrantes de diversas colectividades políticas.

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Irrupción en la jornada conmemorativa

El acontecimiento tuvo lugar durante el acto simbólico organizado por congresistas para conmemorar el Día Internacional del Aborto Seguro, fecha fijada habitualmente cada 28 de septiembre.

En la manifestación participaban activamente las parlamentarias María Fernanda Carrascal y la activista conocida como ‘Lalis’, ambas del Pacto Histórico; la representante Jennifer Pedraza, de la coalición Dignidad y Compromiso; y Catherine Juvinao, integrante de la Alianza Verde. Las parlamentarias congregadas portaban distintivos y pañuelos verdes representativos de la ola por los derechos reproductivos.

En medio del desarrollo de la concentración, Carol Borda, representante a la Cámara por la capital del país y conocida defensora de posturas provida, se abrió paso hasta el centro del grupo.

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Allí desplegó un tejido de color azul celeste, tono característico de las agrupaciones contrarias a la gestación interrumpida, exhibiendo un lema enfocado en la preservación de la vida de los infantes en la nación. Esta acción fue interpretada de inmediato por las asistentes como una incitación desatinada.

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Tensiones y enfrentamientos verbales en el recinto

La congresista María Fernanda Carrascal encaró a Borda para recalcarle que su intervención constituía una equivocación por tratarse de un acto incitador y desprovisto de una legítima intención de diálogo o reivindicación.

Paralelamente, otras parlamentarias le exigieron cesar la disputa e indicaron que su intromisión resultaba una falta de consideración frente a la actividad programada. Por su parte, la legisladora provida defendió con firmeza su derecho a manifestarse en aquel espacio.

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La tensión escaló cuando la representante Catherine Juvinao intervino de manera tajante para recordarle a Borda que los espacios legislativos y los derechos que hoy disfrutan las mujeres en la política son el resultado directo de décadas de movilización feminista.

Juvinao la instó a mostrar una actitud respetuosa en lugar de buscar notoriedad mediante provocaciones deliberadas, enfatizando que la responsabilidad de mantener el decoro correspondía primeramente a quien interrumpió el acto.

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