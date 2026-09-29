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Bus de servicio público habría sido incinerado en el Huila por disidencias

El vehículo, que terminó reducido a cenizas, cubría la ruta Neiva–La Argentina. Las autoridades adelantan operativos para ubicar a los responsables de este hecho, que habría sido cometido al parecer por disidencia de las FARC

Bus de servicio público habría sido incinerado en el Huila por disidencias.jpg
Bus de servicio público habría sido incinerado en el Huila por disidencias //
Foto: suministrada
Por: Silvia Lorena Artunduaga
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Actualizado: 29 de sept, 2026

Un grave hecho de orden público se registró la noche de este martes en el occidente del Huila, donde un bus de servicio público fue incinerado a la altura de la vereda Bajo Pescador, zona rural de La Plata. El vehículo, que terminó reducido a cenizas, cubría la ruta Neiva–La Argentina.

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Según la información preliminar, cuatro hombres armados con fusil, que se movilizaban en dos motocicletas, interceptaron el vehículo afiliado a la empresa Coomotor y obligaron a descender a los pasajeros y al conductor. Posteriormente, rociaron gasolina sobre el automotor, le prendieron fuego y huyeron del lugar.

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“Lamentablemente se ha registrado un hecho de orden público llegando a La Argentina. Un bus que se desplazaba desde Neiva hacia este municipio fue interceptado por hombres armados, quienes bajaron a los pasajeros y al conductor y procedieron a incinerar el vehículo. La información que tenemos es que no se registraron víctimas”, confirmó Camilo Castrillón, secretario de Gobierno del Huila.

Bus de servicio público habría sido incinerado en el Huila por disidencias (1).jpg
Foto: suministrada

Al momento del hecho, el vehículo, que había salido hacia las 5:00 de la tarde de Neiva, transportaba tres pasajeros y el conductor.

En un comunicado, el Departamento de Policía Huila indicó que, en coordinación con el Ejército Nacional, adelanta acciones operativas y de investigación con el propósito de identificar y ubicar a los responsables de la incineración del vehículo de servicio público, registrada en la vía que comunica a los municipios de La Plata y La Argentina.

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Asimismo, de manera articulada con el Ejército Nacional, se mantienen acciones de seguridad y control en esta zona del departamento para prevenir nuevas afectaciones.

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En esta zona del departamento opera disidencias del Bloque Central Isaías Pardo bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

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