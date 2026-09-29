Bus de servicio público habría sido incinerado en el Huila por disidencias //

Un grave hecho de orden público se registró la noche de este martes en el occidente del Huila, donde un bus de servicio público fue incinerado a la altura de la vereda Bajo Pescador, zona rural de La Plata. El vehículo, que terminó reducido a cenizas, cubría la ruta Neiva–La Argentina.

Según la información preliminar, cuatro hombres armados con fusil, que se movilizaban en dos motocicletas, interceptaron el vehículo afiliado a la empresa Coomotor y obligaron a descender a los pasajeros y al conductor. Posteriormente, rociaron gasolina sobre el automotor, le prendieron fuego y huyeron del lugar.

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“Lamentablemente se ha registrado un hecho de orden público llegando a La Argentina. Un bus que se desplazaba desde Neiva hacia este municipio fue interceptado por hombres armados, quienes bajaron a los pasajeros y al conductor y procedieron a incinerar el vehículo. La información que tenemos es que no se registraron víctimas”, confirmó Camilo Castrillón, secretario de Gobierno del Huila.

Foto: suministrada

Al momento del hecho, el vehículo, que había salido hacia las 5:00 de la tarde de Neiva, transportaba tres pasajeros y el conductor.



En un comunicado, el Departamento de Policía Huila indicó que, en coordinación con el Ejército Nacional, adelanta acciones operativas y de investigación con el propósito de identificar y ubicar a los responsables de la incineración del vehículo de servicio público, registrada en la vía que comunica a los municipios de La Plata y La Argentina.

Asimismo, de manera articulada con el Ejército Nacional, se mantienen acciones de seguridad y control en esta zona del departamento para prevenir nuevas afectaciones.

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En esta zona del departamento opera disidencias del Bloque Central Isaías Pardo bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.