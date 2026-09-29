EE. UU. alerta por elevado riesgo de ataques terroristas en Norte de Santander

El Gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad de nivel elevado para el departamento de Norte de Santander debido al riesgo inminente de ataques por parte de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La advertencia insta a los ciudadanos estadounidenses a evitar cualquier desplazamiento hacia esa zona de Colombia y a mantenerse alejados de la frontera con Venezuela.

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De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Estado, organizaciones armadas que operan en la región del Catatumbo han intensificado el uso de drones comerciales adaptados con cargas explosivas. Estas herramientas tecnológicas son combinadas con ráfagas de fusil para ejecutar atentados contra subestaciones de policía e instalaciones militares.

La entidad diplomática señaló que estos ataques se pueden presentar con poco o nulo margen de aviso, teniendo como objetivos principales estaciones de policía, edificaciones gubernamentales, sedes de la fuerza pública e infraestructura clave del departamento.



Cayó cabecilla del ELN en Arauca. Foto: imagen de archivo, Blu Radio.

Por esta razón, la alerta enfatiza la restricción absoluta de viajes a Norte de Santander por razones de crimen y terrorismo, así como la prohibición de transitar a menos de 10 kilómetros o 5 millas de la frontera con Venezuela por riesgos adicionales de secuestro, detención y enfrentamientos armados.



¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad de EE. UU. para sus ciudadanos?

Ante el panorama de orden público en Norte de Santander, el Departamento de Estado emitió una serie de directrices de seguridad de obligatorio cumplimiento para sus nacionales:



No viajar bajo ninguna circunstancia a Norte de Santander ni a la zona limítrofe con Venezuela.

Mantener una vigilancia permanente, especialmente cerca de sedes policiales, militares o gubernamentales.

Evitar aglomeraciones, protestas y mantener un bajo perfil en todo momento.

No confrontar bajo ningún motivo a individuos o grupos armados.

Monitorear los medios de comunicación locales y revisar de manera permanente sus planes de seguridad personal.

¿Qué dice la advertencia sobre los viajes al resto de Colombia?

Además del llamado prioritario sobre Norte de Santander, el Departamento de Estado sugirió a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus planes de viaje hacia otras regiones del país.

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La diplomacia estadounidense recomendó consultar las actualizaciones periódicas de la directiva de viajes en su portal oficial y mantener los dispositivos móviles cargados para atender eventuales emergencias en territorio colombiano.