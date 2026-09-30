Ofrecen $80 millones de recompensa tras el asesinato del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres

El polémico dirigente político y exalcalde de la ciudad de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido popularmente como 'John Calzones', fue víctima de un atentado sicarial en su finca ubicada en el corregimiento de Morichal, a unos 15 o 20 minutos del casco urbano.

Según detalló la administración municipal, dos personas llegaron al predio a bordo de una motocicleta; uno de los ocupantes descendió del vehículo y le propinó cuatro impactos de bala a Torres, quien fue trasladado de urgencia a un hospital.

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Ante el crimen, el secretario de gobierno de Yopal, John Fredy González, expresó en Mañanas Blu, el rechazo de la administración e informó sobre las acciones operativas inmediatas. El funcionario manifestó: "lo primero, manifestar el rechazo contundente frente al homicidio el día de ayer. Estábamos en Consejo de Seguridad en ese momento que fuimos advertidos frente al hecho, lo cual permitió en cabeza al alcalde Marco Tulio Ruiz articular con la fuerza pública de manera inmediata un plan candado".

Captura de un menor de edad e incautación de material bélico

Como resultado de la rápida reacción institucional y la activación del plan candado, la fuerza pública logró la aprehensión de uno de los sospechosos, así como la incautación de un revólver y de la motocicleta utilizada en la huida.



Jhon Calzones Redes Sociales

Las autoridades confirmaron que el detenido es un joven de 17 años de edad, oriundo de la ciudad de Armenia, Quindío.

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Respecto a la procedencia del agresor y su llegada a la zona, el secretario González precisó: "Efectivamente, no es de aquí de nuestro departamento, de nuestra región. Eh, vienen de afuera a cometer netamente pues estos hechos delincuenciales y ya fue puesto pues a disposición de las autoridades competentes".

Asimismo, la alcaldía ratificó que existen importantes avances en el proceso investigativo y que se proyecta la pronta captura del segundo individuo involucrado en el ataque sicarial.

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Esquema de seguridad e hipótesis sobre los móviles

En relación con los esquemas de protección del exmandatario, la administración aclaró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no amparaba a Torres. Aunque el exalcalde contaba con un esquema de seguridad de carácter privado, no se encontraba con sus escoltas en el momento de la agresión.

Al respecto, González indicó: "Él tenía un esquema de seguridad propio, es lo que tenemos entendido, pero el día de ayer no contaba con el esquema de seguridad".

Frente a las hipótesis sobre los responsables intelectuales o móviles del homicidio —entre las que se mencionaron extorsiones, posibles nexos con la estructura 'La Cordillera' o llamadas originadas desde la cárcel de Cómbita—, la secretaría mantuvo la reserva del sumario para no obstaculizar el proceso. No obstante, el funcionario enfatizó: "En este momento todas las hipótesis vienen siendo trabajadas por las autoridades competentes".

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Finalmente, para dinamizar la obtención de datos y promover la participación de la ciudadanía, las autoridades fijaron una recompensa total de 80 millones de pesos, conformada por 30 millones aportados por la Alcaldía de Yopal y 50 millones por la Gobernación de Casanare.

Escuche aquí la entrevista: