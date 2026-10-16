Autoridades rechazan libertad para capturado por presunto abuso sexual de adulta mayor en Antioquia

El caso de una adulta mayor de 83 años que habría sido abusada por Wilber García en La Unión, Antioquia, sigue generando indignación en el departamento luego de que se conociera que el señalado quedó en libertad tras ser capturado hace apenas unas horas.

Hay que recordar que García fue detenido en el municipio de Santa Rosa de Osos luego de varias semanas de investigación de este aberrante caso y en donde se determinó que el hombre había huido al norte antioqueño con el propósito de evadir a las autoridades.

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Sin embargo, cuando parecía que el señalado iba a responder por este lamentable hecho, se conoció que quedó en libertad menos de 24 horas después de su captura en una situación que aún no ha quedado esclarecida por completo.

La alcaldesa de La Unión, Carmen Valencia, indicó que aunque respetan la institucionalidad, no están de acuerdo con la decisión judicial que dejó en libertad a este supuesto abusador de una adulta mayor.



"Creo en la institucionalidad, creo en las fuerzas judiciales, pero solicito respetuosamente que agilicen y procedan ante dicho caso. Estamos muy preocupados, y de parte del municipio de La Unión, de la alcaldía y toda la institución estamos indignados", indicó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la decisión en su cuenta de X y aseguró que, “¡La justicia no puede fallarles a las víctimas! La Fiscalía General de la Nación debe revisar con urgencia lo ocurrido y actuar con todo el rigor para que este crimen no quede impune”.

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Por ahora las autoridades locales así como la familia de la víctima del presunto abuso han pedido una respuesta clara y contundente sobre la decisión de dejar en libertad a García sin que se haya esclarecido por completo si tiene o no relación con este lamentable hecho.