Tercera semana de racionamiento de agua en Medellín está teniendo mejores resultados de ahorro

La tercera semana de racionamiento de agua en Medellín está teniendo mejores resultados: el promedio de ahorro por hogar en los tres embalses viene creciendo, mientras siguen las lluvias. EPM reiteró que es momento de bajar el consumo de este servicio

Empresas Públicas de Medellín reiteró la importancia de mantener el ahorro de agua en el Valle de Aburrá, pese a las lluvias de los últimos días, debido a que las reservas de los embalses todavía no se recuperan al ritmo necesario para enfrentar los meses más intensos del fenómeno de El Niño.

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Eso sí, un poco de esperanza generó el último reporte de esta tercera semana de racionamiento, en el que según la compañía paisa los usuarios abastecidos por Piedras Blancas ahorraron en promedio 90 litros por hogar al día, equivalentes al 97,8 % de la meta establecida de 92 litros. En La Fe, el ahorro fue de 32 litros diarios por hogar, el 45,7 % de la meta de 70 litros, mientras que en Riogrande II llegó a 43 litros, correspondiente al 61,4 % de lo esperado.

La empresa explicó que los aguaceros en el Valle de Aburrá no necesariamente representan mayores aportes a las cuencas abastecedoras. Además, aunque septiembre y noviembre corresponden habitualmente a una de las temporadas más lluviosas del país, las precipitaciones están por debajo de los niveles históricos, como lo explicó el ingeniero Julián Urán, profesional del área Ambiental y Social de Acueducto y Alcantarillado de EPM.



“Nos estamos enfrentando a un fenómeno que no tiene igual. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a que pronto el lenguaje del racionamiento se vuelva particularmente apropiado durante estos meses, mientras que podemos recolectar el agua, porque estas agüitas que nos están cayendo es la agüita que nosotros necesitamos recolectar en el día a día para poder llenar los embalses que nos corresponde”, agregó.

Como ejemplo, Piedras Blancas pasó de tener el 92,44 % de su capacidad almacenada el 13 de septiembre al 68,79 % el 10 de octubre. Aunque en la última semana recuperó cerca de tres puntos porcentuales, la mejoría no compensa la disminución acumulada.

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Los pronósticos indican que durante los próximos seis meses podría llover entre un 40 % y un 45 % menos de lo habitual.

Por eso, EPM insistió en que cada litro ahorrado es fundamental para preservar las reservas y garantizar el abastecimiento durante los periodos de menores precipitaciones. La empresa también señaló que las interrupciones programadas del servicio contribuyen a reducir temporalmente el consumo.