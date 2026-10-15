Pese a advertencias, más de 2.200 docentes en Antioquia se sumaron a la jornada de protesta

Pese a advertencias de que les descontarán las horas de protesta, más de 2.200 docentes en Antioquia se sumaron a la jornada de protesta de este miércoles. Según la Alcaldía de Medellín, educadores de 25 colegios participaron, impactando a un 4,6% de los estudiantes de la ciudad

En defensa del Fomag, la salud y la educación pública, además de mostrar solidaridad por los damnificados del terremoto del 10 de agosto y pedir que se cumplan los acuerdos entre Fecode y el Gobierno nacional, un total de 2.273 maestros y maestras de 57 municipios de Antioquia se sumaron al paro que se realizó en las últimas horas.

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Según detalló el sindicato Adida, pese a las presiones de las que al parecer fueron objeto para no participar de la medida jornada de manifestación, era necesario salir a las calles por las razones mencionadas. Esto incluso en medio de la circular expedida por la Secretaría de Educación departamental para las instituciones educativas de los 116 municipios no certificados del departamento, en el que se indica que se debe garantizar la continuidad en el servicio.

“Nos vienen presionando mucho con el tema de descuentos y para salir a un paro a una movilización no se pide permiso, eso es conciencia sindical. Cada maestro sale por voluntad propia, así nos descuenten, nosotros tenemos que luchar por nosotros, por las cosas del país, por una educación pública de calidad, por nuestra salud”, aseveró Lida Morales, presidenta de Adida, uno de los sindicatos docentes.



Anderson García, secretario de educación encargado de la ciudad de Medellín, indicó que para el caso de la capital antioqueña invitaron a directivos y maestros a permanecer en las aulas, garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, “buscando estrategias alternas a la desescolarización para la participación en las movilizaciones que están convocadas”.

“Hemos tenido reportes de cerca de 25 establecimientos educativos que cancelaron la atención del programa Alimentación Escolar, lo que representa tan solo un 4.6% de los estudiantes que se verían afectados. Si bien entendemos que existen algunas prerrogativas necesarias para nuestros maestros, es importante considerar que la escuela es un entorno seguro para nuestros estudiantes y que la escolarización es la prioridad siempre”, agregó.

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La circular establece que en caso de interrupciones efectivas del tiempo académico, las instituciones deberán formular planes de recuperación que garanticen el cumplimiento de las horas de clase y los objetivos de aprendizaje. Es decir, los docentes que no se presenten a sus labores deberán reponer el tiempo correspondiente.