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Rescatan a comerciante secuestrado en Caucasia: capturaron a tres hombres

La intervención de la fuerza pública se registró en al vía que comunica a esta localidad del Bajo Cauca antioqueño con El Bagre.

Comerciante liberado en Caucasia.jpg
Comerciante liberado en Caucasia.
Policía Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

La reacción de la Policía permitió rescatar a un comerciante que habría sido víctima de secuestro en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, y capturar a tres hombres señalados de participar en el hecho.

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De acuerdo con el reporte oficial, la alerta ingresó al Centro Automático de Despacho tras conocerse el presunto secuestro en el sector de El Ferri. La información inicial indicaba que los responsables habrían escapado en un vehículo particular, lo que llevó a las unidades policiales a desplegar un operativo de búsqueda y control en distintos puntos del municipio para ubicar tanto a la víctima como a los sospechosos.

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Las acciones de la fuerza pública permitieron localizar al ciudadano y detener a tres hombres en el sector de Puente Lleras, en el barrio Villa Arabia, sobre la vía que comunica a Caucasia con el municipio de El Bagre.

El comerciante fue liberado durante el procedimiento, mientras que los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en el proceso correspondiente. Sobre la situación se refirió el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.

"Durante este procedimiento se incautaron dos armas de fuego, una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros, y un revólver calibre 38, además de la inmovilización de un vehículo particular y tres teléfonos celulares", dijo el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

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Los tres detenidos deberán responder ante la justicia por su presunta relación con el secuestro y por las conductas asociadas al porte o tenencia de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, según la calificación que establezcan las autoridades competentes.

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