Chiva se quedó sin frenos en Barichara, Santander, por poco ocasiona una tragedia

Momentos de tensión se vivieron en Barichara, Santander, luego de que una chiva que transportaba cerca de 20 personas presentara una falla mecánica, al parecer, en los frenos, cuando descendía por una pendiente de la calle Séptima, entre carreras Octava y Novena.

Chiva presuntamente sin frenos por poco ocasiona una tragedia en Barichara, Santander. El vehículo transportaba a 20 personas cuando el conductor, al notar que no podía detenerlo, chocó contra un mototaxi, una motocicleta y un automóvil que estaban parqueados. #VocesySonidos pic.twitter.com/mJTNm9EzLu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 16, 2026

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La emergencia ocurrió el domingo 15 de noviembre, hacia la 1:30 de la tarde.

Según explicó Marcos Angarita, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, el conductor perdió la capacidad de detener el vehículo y tuvo que maniobrar hasta impactar contra otros automotores que estaban estacionados.



“Gracias a Dios, la maniobra evitó que hoy Barichara estuviera de luto”, señaló el comandante, al explicar que la decisión del conductor permitió controlar la situación y evitar consecuencias que pudieron ser mucho más graves.

La chiva chocó contra un motocarro, un automóvil Renault 9 y una motocicleta, los bomberos llegaron al lugar y realizaron la valoración de aproximadamente 20 personas que se encontraban involucradas en el accidente.

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Dos mujeres requirieron traslado al Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara, una por dolor después del impacto y otra por precaución, debido a que tenía antecedente de una cirugía de columna.

De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, ninguna de las dos presentaba lesiones de gravedad. Las pacientes quedaron bajo observación médica.

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Bomberos también inspeccionó el lugar para descartar derrames de combustible y otros riesgos que pudieran generar una emergencia adicional.

Posteriormente, el sitio fue entregado a las autoridades de Tránsito y a la Policía, que adelantan los procedimientos para establecer las circunstancias del accidente.

Por ahora, la hipótesis entregada por el conductor apunta a una falla mecánica. Las autoridades deberán establecer las causas de lo ocurrido.