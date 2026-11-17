La Alcaldía de Barichara, Santander, ordenó la suspensión preventiva y temporal de la circulación de vehículos tipo chiva destinados al transporte turístico en el municipio, mientras se adelanta una revisión de sus condiciones técnicas, mecánicas y legales.

El vehículo transportaba cerca de 20 personas cuando presentó una falla mecánica en una pendiente de la calle Séptima. El conductor logró maniobrarlo e impactó contra dos carros y una motocicleta para evitar una tragedia mayor. Dos personas resultaron con heridas leves.

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La medida comenzó a regir el lunes 16 de noviembre y se mantendrá hasta que las autoridades competentes verifiquen que estos vehículos cumplen con los requisitos establecidos para prestar el servicio de transporte turístico.

Alcaldía de Barichara suspendió tránsito de chivas turísticas en el municipio, tras accidente ocurrido este domingo y que dejó dos personas lesionadas y cuatro vehículos afectados. La medida es temporal y se mantendrá mientras verifican condiciones mecánicas y de seguridad pic.twitter.com/I0HPBKydKG — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 16, 2026

El alcalde de Barichara, Milton Edilson Chaparro Jiménez, anunció que se realizarán operativos de inspección, control y verificación de las condiciones de operación, documentación y mantenimiento preventivo de las chivas.

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Además, la Administración Municipal convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad para este martes 17 de noviembre, con participación de las autoridades de gobierno, tránsito y organismos de control, con el propósito de establecer una ruta operativa que permita adelantar las revisiones y definir las condiciones para reactivar el servicio de manera segura.

Chiva se quedó sin frenos en Barichara, Santander, por poco ocasiona una tragedia #VocesySonidos https://t.co/OV84k4YfNk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 16, 2026

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Según explicó Marcos Angarita, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, el conductor perdió la capacidad de detener el vehículo y tuvo que maniobrar hasta impactar contra otros automotores que estaban estacionados. “Gracias a Dios, la maniobra evitó que hoy Barichara estuviera de luto”, dijo.

La Alcaldía aclaró que la decisión tiene carácter preventivo y temporal, y no significa la prohibición definitiva de esta modalidad de transporte turístico, cuya utilización está contemplada en la normativa nacional.

Chiva presuntamente sin frenos por poco ocasiona una tragedia en Barichara, Santander. El vehículo transportaba a 20 personas cuando el conductor, al notar que no podía detenerlo, chocó contra un mototaxi, una motocicleta y un automóvil que estaban parqueados. #VocesySonidos pic.twitter.com/mJTNm9EzLu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 16, 2026

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Finalmente, el mandatario hizo un llamado a los propietarios, operadores y prestadores de servicios turísticos para que colaboren con las autoridades y cumplan las disposiciones adoptadas. La Administración reiteró que la seguridad de los pasajeros, conductores, peatones, habitantes y visitantes es una prioridad.