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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcalde de Barichara, en la mira de la Procuraduría por autorizar captación de agua

Alcalde de Barichara, en la mira de la Procuraduría por autorizar captación de agua

El organismo investiga si el alcalde Milton Edilson Chaparro Jiménez, permitió captar agua de una fuente privada durante la calamidad pública por desabastecimiento en 2024.

Barichara, el pueblito más lindo de Colombia para visitar en Semana Santa.
Actualmente, 18 municipios forman parte de esta red de turismo, distribuidos en diversas regiones del país.
Foto tomada de Comfama.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Barichara, Santander, Milton Edilson Chaparro Jiménez, por presuntas irregularidades en el suministro de agua para consumo humano durante 2024, cuando el municipio afrontaba problemas de desabastecimiento.

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Según informó el Ministerio Público, la investigación busca establecer si el mandatario permitió captar y utilizar agua de la fuente denominada La Chorrera, ubicada en el predio Lote 4 de la vereda Santa Helena, de propiedad de un particular, después de que se declarara la calamidad pública por la falta de agua potable en el municipio.

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La Procuraduría también indaga si, para ese momento, sobre la fuente hídrica existía una medida preventiva ambiental impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que habría sido desconocida al permitir el uso del recurso.

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Otro de los aspectos que busca esclarecer el organismo de control es si la extracción de agua se autorizó sin contar con la concesión, el permiso o la autorización ambiental exigida por la autoridad competente.

Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del alcalde como grave, a título de culpa grave.
La formulación de cargos hace parte del proceso disciplinario con el que se busca determinar si el mandatario incurrió en alguna irregularidad en el manejo del recurso hídrico.

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