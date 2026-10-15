Se conocen detalles de accidente en restaurante de Bucaramanga que provocó muerte de mujer

La muerte de la ingeniera Janeth Mylene Suárez Saavedra, 11 días después de sufrir graves quemaduras por una llamarada en el restaurante Hello Life, en Bucaramanga, dejó nuevos testimonios sobre la emergencia ocurrida el pasado 2 de octubre. Su esposo, José Luis Rodríguez, también resultó gravemente lesionado.

Una mujer que se encontraba en el establecimiento relató cómo se desencadenó la tragedia mientras compartía un café con una amiga y se preparaba para realizar una videollamada de cumpleaños.

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Según su testimonio, una pareja ingresó al restaurante y se ubicó en una mesa justo detrás de donde ellas estaban sentadas. Cuando la testigo se disponía a tomar su café, escuchó los gritos de la mujer y, al levantarse para ver qué ocurría, observó que de la mesa salían llamas que alcanzaron el cabello y el cuerpo de Janeth Mylene.

“En instantes, su cabello fue alcanzado por las llamas y lo siguiente fue tragedia para enloquecer”, describió la testigo al recordar los momentos de angustia que se vivieron en el lugar.



La mujer aseguró que, en medio de la desesperación, el esposo de la víctima, otra persona y ella misma intentaron apagar el fuego que se extendía por el cuerpo de Janeth Mylene. La emergencia provocó gritos, llanto y confusión entre quienes se encontraban en el establecimiento.

“Aún escucho los gritos de aquella mujer, su desconsuelo ante las heridas, el pánico que se apoderó de mí cuando por fin ya no había fuego”, relató.

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Falleció Janeth Suárez, quien resultó herida tras un incidente con fuego y alcohol en un restaurante en Bucaramanga; su esposo, también lesionado, permanece en delicado estado de salud. El establecimiento aseguró estar a disposición de las autoridades para esclarecer lo sucedido. pic.twitter.com/fSAn6dx61z — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 15, 2026

La testigo también manifestó su preocupación por el tiempo que, según su versión, tardó en llegar la ambulancia. Durante esos momentos, la mujer lesionada pedía que llamaran a uno de sus hijos y expresaba su temor de morir. Finalmente, su hijo llegó al lugar antes que los paramédicos.

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El relato da cuenta de la angustia de quienes intentaron auxiliar a la pareja mientras esperaban la llegada de los organismos de emergencia.

A través de un comunicado divulgado el miércoles 14 de octubre, el restaurante Hello Life lamentó el fallecimiento de Janeth Mylene Suárez Saavedra y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

El establecimiento señaló que los hechos ocurridos el 2 de octubre en sus instalaciones son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, encargadas de esclarecer las circunstancias de la emergencia.

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Que terrible eso en Bucaramanga que una señora murió por quemaduras que le causaron en un restaurante y la gente sigue yendo al restaurante como si nada :| — Sergi (@SergioMalagon) October 15, 2026

También manifestó su disposición a entregar la información requerida y atender las solicitudes que se presenten durante el proceso.

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Hasta el momento, no se conocen conclusiones oficiales sobre las causas de la llamarada ni sobre eventuales responsabilidades. La investigación deberá establecer cómo se produjo el incidente y qué circunstancias rodearon la manipulación del recipiente con alcohol.

La muerte de la ingeniera, ocurrida 11 días después de la emergencia, mantiene la atención sobre un caso en el que el testimonio de quienes presenciaron los hechos aporta detalles de los momentos vividos dentro del restaurante, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo sucedido.

Los actos fúnebres de Janeth Mylene Suárez Saavedra se realizará este 16 de octubre en Bucaramanga.