La historia de Diego Acevedo, el dragoneante asesinado que también era empresario en Girón

Diego Acevedo Garzón tenía dos facetas que marcaron su vida: era dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y, al mismo tiempo, un emprendedor que encontró en la gastronomía una oportunidad para cumplir sus sueños junto a su familia. Su historia, que compartió en entrevistas en redes sociales, comenzó con una pequeña parrilla y se convirtió en un restaurante reconocido en Girón, Santander y con sucursal en Piedecuesta.

Después de 17 años de servicio en la cárcel de Palogordo, donde aprendió a enfrentar las dificultades propias del trabajo con personas privadas de la libertad, Acevedo también dedicaba parte de su tiempo a sacar adelante Sabor Argentino, el negocio que fundó en 2018 con su hermano Andrés.

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La idea surgió cuando Andrés, quien llevaba entre siete y ocho años trabajando en el sector hotelero, decidió renunciar y le propuso montar un restaurante. Diego no estaba convencido. Según contó en una entrevista con la periodista santandereana Janeth Camacho, ya había tenido dos negocios que no prosperaron y reconocía que no sabía de cocina.

Sin embargo, la insistencia de su hermano y el apoyo de su esposa terminaron por animarlo a intentarlo una vez más. La familia tenía previsto viajar a San Andrés, pero, después de que les cancelaran el viaje, recibieron la devolución del dinero. En lugar de destinarlo a unas nuevas vacaciones, Diego decidió invertirlo en el proyecto familiar.



Así nació Sabor Argentino, inicialmente en el patio de la casa de su madre. Con una parrilla pequeña y unas cuantas mesas, los hermanos comenzaron a vender hamburguesas los fines de semana. Los primeros clientes tenían que atravesar la vivienda para llegar al lugar donde preparaban los alimentos, una escena que Diego recordaba con humor al hablar de los inicios del negocio.

Apenas cuatro meses después de abrir, los hermanos participaron en el Burger Master de 2019, una competencia gastronómica que representó un punto de inflexión para el restaurante.

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Diego contó en la página de Facebook Noticias El Abejorro que, antes de participar, sus ventas diarias eran mucho más modestas de lo que imaginaban para el evento. La recomendación fue prepararse con 300 hamburguesas, pero Andrés apostó por una cantidad mayor. La decisión resultó acertada: el primer día vendieron cerca de 980 hamburguesas y agotaron la producción disponible.

La demanda superó sus expectativas y los obligó a concentrarse por completo en la cocina. A partir de esa experiencia, Sabor Argentino comenzó a crecer y a recibir cada vez más clientes.

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El negocio pasó de funcionar en el patio de una vivienda a ocupar un establecimiento de varios pisos, con un bar en el tercero, y posteriormente abrió una sucursal en Piedecuesta. En una de sus entrevistas, Diego también destacó que el emprendimiento llegó a contar con 16 colaboradores y a participar en cinco ediciones del Burger Master.

La propuesta gastronómica se centró en las preparaciones a la parrilla, con cortes de carne, asados y productos inspirados en la cocina argentina. Pero detrás del crecimiento había una historia de trabajo constante y sacrificios personales.

En sus relatos insistía en la importancia de perseguir los sueños sin perder de vista la realidad. Su esposa, quien también participó en una de las entrevistas, destacó el papel que tuvieron la fe y el respaldo familiar durante el proceso, especialmente cuando apenas comenzaban y no tenían certeza de hasta dónde podrían llegar.

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La historia de Diego Acevedo terminó de manera violenta. El dragoneante del Inpec fue asesinado mientras se encontraba en su establecimiento comercial, el restaurante Sabor Argentino, ubicado en Girón.

Los móviles del homicidio son materia de investigación por parte de las autoridades.

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Su muerte enluta a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a quienes conocieron la historia de un hombre que combinó durante años su labor como funcionario público con el esfuerzo de levantar un negocio propio.

La Institución Educativa Juan Cristóbal Martínez, donde se graduó, también expresó su pesar por el fallecimiento y envió un mensaje de solidaridad a sus seres queridos. En su pronunciamiento, recordó a Diego como parte de la historia de la comunidad educativa e invitó a reflexionar sobre el valor de la vida, el respeto y el cuidado mutuo.