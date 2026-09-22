Ejército refuerza seguridad en Girón ante tensión por traslados a cárcel de Palogordo

La Quinta Brigada del Ejército Nacional desplegó unidades militares en el área general de Girón, Santander, como parte de las operaciones de configuración y sostenimiento contempladas en el Plan Ayacucho Plus.

De acuerdo con el coronel José Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada, el dispositivo cuenta con unidades orgánicas del Batallón Caldas y el Gaula Militar Chicamocha, que adelantan tareas de estabilidad y seguridad pública con el propósito de proteger a la población civil y apoyar a la Policía Nacional y a las autoridades locales.

“Nos encontramos desplegados con nuestras unidades orgánicas, Batallón Caldas, nuestro Gaula Militar Chicamocha, en el área general del municipio de Girón, desarrollando tareas de estabilidad dentro de las operaciones militares de configuración y de sostenimiento”, explicó el oficial.

Rodríguez señaló que estas acciones buscan contribuir a la seguridad ciudadana y permitir que las autoridades puedan desarrollar sus labores de prevención y control en el municipio y sus alrededores.



El comandante de la Quinta Brigada también hizo un llamado a la ciudadanía para entregar información que permita anticipar hechos relacionados con secuestro, extorsión y posibles acciones terroristas. Para ello recordó las líneas 147 del Gaula Militar y 107, habilitadas de manera gratuita.

El Ejército reforzó su presencia en las vías aledañas a la cárcel de Palogordo, ante las amenazas contra funcionarios del Inpec. Las tropas adelantan operaciones para proteger a los habitantes de la zona rural y contrarrestar las capacidades de los grupos armados #MañanasBlu pic.twitter.com/UXDhlA8B05 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 22, 2026

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Refuerzo de seguridad por situación en Palogordo

El despliegue militar se produce en momentos en que las autoridades mantienen especial atención sobre la zona rural de Girón donde está ubicada la cárcel de máxima y mediana seguridad de Palogordo.

Durante las últimas semanas se han registrado varios traslados de internos considerados de alta peligrosidad hacia este establecimiento penitenciario. A comienzos de agosto fueron trasladados 17 internos y posteriormente se informó sobre nuevos movimientos de reclusos de alto perfil.

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La situación generó nuevas alertas en septiembre, luego de que se conociera el traslado de más internos y la posible llegada de Digno Palomino, señalado jefe de la estructura criminal Los Pepes, a Palogordo.

Las autoridades también investigan una serie de hechos que han incrementado la preocupación en el sector. El pasado 18 de septiembre fue encontrado un cilindro acompañado de un mensaje amenazante contra funcionarios del Inpec en la vía de acceso a la penitenciaría. El Ejército acordonó el lugar y los técnicos antiexplosivos descartaron posteriormente que el elemento contuviera explosivos.

Además, la Gobernación de Santander confirmó la existencia de un panfleto en el que, según las autoridades, varias estructuras criminales anunciarían una acción conjunta en rechazo a los traslados de sus integrantes a cárceles de máxima seguridad. El gobernador Juvenal Díaz pidió revisar la distribución de estos internos y anunció medidas para fortalecer la seguridad.

En respuesta a este panorama, las autoridades reforzaron la presencia de la Policía y el Ejército en Girón y el área metropolitana de Bucaramanga. La Gobernación informó además sobre el uso de motocicletas y drones para apoyar el dispositivo de seguridad en los alrededores de Palogordo.

La preocupación también ha llegado a las comunidades rurales cercanas al penal. Habitantes de sectores como Palogordo, Chocoa, Chocoita, Llano Grande, Nuevo Girón y Acapulco han solicitado mayor presencia de la Fuerza Pública ante el temor generado por los recientes hechos.

En este contexto, el Ejército aseguró que mantendrá sus capacidades desplegadas en Girón para contribuir a la protección de la población y apoyar a las autoridades en la prevención de hechos que puedan afectar la seguridad en esta zona de Santander.