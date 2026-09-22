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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Juez ordena instalar cercas en zonas con presencia de hipopótamos en Barrancabermeja

Juez ordena instalar cercas en zonas con presencia de hipopótamos en Barrancabermeja

La decisión se dio tras una tutela presentada por el secretario de Ambiente de Barrancabermeja, quien pidió acciones urgentes ante los avistamientos de estos animales.

Tutela por hipopótamos.jpg
Blu Radio. Tutela hipopótamos Barrancabermeja //Foto: Blu Radio
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Un juez ordenó implementar medidas preventivas ante la presencia de hipopótamos en zonas urbanas y rurales de Barrancabermeja. La decisión se produjo luego de una acción de tutela presentada por Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética del Distrito, contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con vinculación de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS.

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Como medida provisional, el despacho judicial ordenó adoptar acciones para reducir el riesgo que representa la presencia de estos animales para la comunidad, en especial para los residentes de las veredas Cuatro Bocas y Tierra Adentro en el corregimiento El Centro. Entre ellas está el cerramiento preventivo de las zonas identificadas como de mayor riesgo, la instalación de señalización de advertencia y el establecimiento de vigilancia y monitoreo permanente, especialmente en sectores cercanos a cuerpos de agua y corredores utilizados por menores de edad.

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Granados explicó que la Administración Distrital ha adelantado acciones preventivas, pero aseguró que existen competencias que corresponden al Gobierno Nacional.

“Nosotros como gobierno no podemos capturar, no podemos realizar más acciones, sino que le corresponde al Ministerio”, señaló el funcionario.

Según el secretario de Ambiente, la acción de tutela también permitió que el Ministerio de Ambiente convocara a las autoridades ambientales para abordar la situación. Barrancabermeja fue citada a una reunión en Bogotá en la que se espera avanzar en un plan de acción frente a la presencia de los hipopótamos.

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El funcionario pidió además que el Distrito sea priorizado en las inversiones que se adelanten para el manejo y control de esta especie. Aseguró que recientemente fueron identificados nuevos ejemplares en el territorio, entre ellos un hipopótamo joven, lo que, de acuerdo con su explicación, aumenta la preocupación de las autoridades por una posible reproducción y expansión hacia otros sectores.

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“Lo importante es sacarlos de Barrancabermeja”, afirmó Granados, al señalar que el Ministerio deberá definir las medidas que se aplicarán para el manejo de los animales.

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La Alcaldía sostiene que los hipopótamos han sido avistados en el corregimiento El Centro, áreas donde existe contacto con cuerpos de agua y tránsito de habitantes, por lo que insiste en la necesidad de establecer barreras de protección, señalización y un protocolo de atención.

Además de las medidas provisionales ya ordenadas, la Administración Distrital espera que el juez se pronuncie de fondo sobre las demás solicitudes planteadas en la tutela, entre ellas la implementación de un protocolo y un plan de acción con metas y tiempos definidos para atender la presencia de estos animales

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