Preparan plan para controlar expansión de hipopótamos en el río Magdalena

El Ministerio de Ambiente anunció la puesta en marcha de un plan de acción para fortalecer las medidas de control frente a la presencia de hipopótamos en la cuenca del río Magdalena, una especie invasora que continúa extendiéndose por diferentes zonas del Magdalena Medio.

La estrategia fue analizada durante una reunión en Rionegro, Antioquia, en la que participaron el Ministerio de Ambiente, el Instituto Humboldt y las corporaciones autónomas regionales Cornare, Corantioquia y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), entidades que tienen presencia en los territorios donde se ha identificado la expansión de estos animales.

Según explicó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, el objetivo es definir acciones que permitan intervenir la problemática con respaldo científico y reducir tanto los efectos sobre la fauna nativa como los riesgos para las comunidades que habitan en las zonas donde hay presencia de hipopótamos.

“De aquí va a salir un plan de acción respaldado con toda la ciencia disponible para poder llegar a mecanismos que nos permitan disminuir el impacto que está teniendo esta especie invasora en las poblaciones de fauna nativa”, señaló Arjona.



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El funcionario agregó que las medidas también estarán dirigidas a disminuir el riesgo que representa la especie para las personas. En ese sentido, el plan será construido de manera conjunta entre las autoridades ambientales nacionales y regionales, con el acompañamiento científico del Instituto Humboldt.

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La presencia de hipopótamos en Colombia se originó con la introducción de ejemplares en la década de los 80. Desde entonces, la especie se ha reproducido y desplazado por distintos sectores de la cuenca del Magdalena, favorecida por la disponibilidad de alimento y cuerpos de agua y por la ausencia de depredadores naturales.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Humboldt, actualmente habría cerca de 200 individuos y, sin medidas de control adecuadas, la población podría alcanzar alrededor de 1.000 ejemplares para 2035.

Además de representar un riesgo para las comunidades, estos animales pueden modificar las condiciones de los ecosistemas que habitan y generar afectaciones sobre especies nativas como el manatí, el chigüiro y la nutria.