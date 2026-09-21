Hospital Internacional de Colombia, en el top mundial de los mejores en cardiología

El Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Floridablanca, Santander, fue incluido por tercer año consecutivo entre los 300 hospitales especializados en cardiología destacados a nivel mundial, según la clasificación publicada por Newsweek y Statista.

La institución, perteneciente a la Fundación Cardiovascular de Colombia, es además el único hospital del país que figura en este listado internacional, de acuerdo con la información entregada por la organización.

Criterios de evaluación

Para esta clasificación fueron evaluados más de 2.400 hospitales de 30 países. Entre los criterios considerados estuvieron las valoraciones de profesionales de la salud, la experiencia reportada por los pacientes y la información relacionada con acreditaciones y estándares de calidad.



El reconocimiento se conoce después de más de 35 años de trabajo del HIC y su Instituto Cardiovascular en la atención de enfermedades del corazón, con servicios que comprenden prevención, diagnóstico, tratamientos especializados, procedimientos de alta complejidad y recuperación.

Víctor Raúl Castillo Mantilla, CEO del HIC - FCV, destacó que la aparición nuevamente en este listado representa el trabajo que desarrolla la institución alrededor de las necesidades de sus pacientes.

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“Este reconocimiento nos llena de satisfacción, pero también nos compromete a seguir creciendo y avanzando en ciencia, tecnología y conocimiento”, afirmó Castillo.

Según las cifras de la Fundación Cardiovascular de Colombia, el HIC Instituto Cardiovascular atiende aproximadamente 35.000 consultas al año.

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A esto se suman más de 14.000 procedimientos de alta complejidad en pacientes adultos y niños, además de cerca de 17.000 atenciones de urgencias anuales.

El hospital cuenta con equipos de diferentes especialidades que trabajan de manera coordinada para atender pacientes con distintos niveles de complejidad.

La presencia del HIC en esta clasificación internacional también pone en el radar a Santander como escenario para la prestación de servicios médicos especializados, teniendo en cuenta que la institución recibe pacientes procedentes de diferentes regiones de Colombia y de otros países.

Con esta nueva inclusión en el top 300 mundial de hospitales especializados en cardiología, el HIC completa tres años consecutivos en el listado elaborado por Newsweek y Statista, en una clasificación que reúne instituciones de distintos países y evalúa aspectos relacionados con la atención médica, la experiencia de los pacientes y los estándares de calidad.