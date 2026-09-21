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Bucaramanga anuncia más cámaras de seguridad mientras persisten hechos violentos

A esto se suma una alerta de la Defensoría del Pueblo, que identificó disputas por el control del microtráfico, extorsión y homicidios como factores de riesgo para la población de Bucaramanga.

Asesinan a un hombre en Bucaramanga y comunidad acorrala al presunto sicario.
Asesinan a un hombre en Bucaramanga y comunidad acorrala al presunto sicario.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que su administración mantiene operativos simultáneos con la Fuerza Pública en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de recuperar el orden, prevenir delitos y reforzar la seguridad de los ciudadanos.

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Según el balance entregado por la administración municipal, estas acciones han permitido la incautación de armas de fuego, armas traumáticas, armas blancas y sustancias ilícitas, además de la inmovilización de más de 11.000 motocicletas por diferentes infracciones.

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Portilla anunció, además, el fortalecimiento del sistema de vigilancia con la incorporación de 80 cámaras LPR, capaces de realizar lectura automática de placas, y más de 24 cámaras con reconocimiento facial. La Alcaldía ha señalado que esta tecnología busca fortalecer la identificación de vehículos y personas vinculadas con investigaciones y hechos delictivos.

Sin embargo, el panorama de seguridad continúa generando preocupación. Informes recientes de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos han advertido sobre las dinámicas de violencia y criminalidad en el área metropolitana. Su informe de seguridad señala que los homicidios y la violencia interpersonal continúan siendo asuntos relevantes para la región.

A esto se suma una alerta de la Defensoría del Pueblo, que identificó disputas por el control de economías ilegales, microtráfico, extorsión y homicidios como factores de riesgo para la población de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

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En este contexto, el analista y director del Observatorio de Seguridad, Julio Acelas, ha señalado que una de las principales preocupaciones está relacionada con los homicidios bajo la modalidad de sicariato y las disputas entre estructuras dedicadas al microtráfico por el control de rentas ilícitas.

La estrategia de seguridad de la Alcaldía de Bucaramanga combina operativos de control, fortalecimiento de la Fuerza Pública y modernización tecnológica. En marzo, la administración anunció una inversión cercana a $10.000 millones para modernizar el sistema de videovigilancia y fortalecer las capacidades de identificación mediante reconocimiento facial y de placas.

Mientras avanzan estas medidas, las autoridades enfrentan el reto de contener las diferentes manifestaciones de violencia y las disputas asociadas a las economías ilegales que afectan a Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

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