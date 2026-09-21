Cayeron cinco presuntos integrantes de ‘Los Del Sur’ en Bucaramanga y Girón

Cinco personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en procedimientos contra el tráfico de estupefacientes en Bucaramanga y Girón. En los operativos fueron incautados más de 21 kilos de marihuana, además de derivados de cocaína, armas, munición y elementos utilizados para la dosificación de drogas.

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que los resultados hacen parte de acciones de control e investigaciones adelantadas por uniformados de las Zonas de Atención Policial y la SIJIN contra actividades relacionadas, según las autoridades, con la estructura delincuencial ‘Los Del Sur’.

Uno de los procedimientos se realizó en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, donde los policías adelantaban controles a los equipajes de los pasajeros. Una alerta por el fuerte olor a marihuana llevó a revisar una maleta con apoyo de un perro detector de estupefacientes.

En el equipaje fueron encontrados cuatro paquetes con 15 kilos de marihuana. Por este hecho, fue capturado un hombre de 21 años, identificado como alias de ‘Chili’, quien quedó a disposición de la Fiscalía.



Entre tanto, en los barrios Portal de los Ángeles y Getsemaní, de Bucaramanga, investigadores de la SIJIN realizaron dos allanamientos que terminaron con la captura de otro hombre, conocido como ‘Flaco’.

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En estos procedimientos fueron encontrados 6.200 gramos de marihuana, 750 gramos de base de coca, elementos para preparar y dosificar estupefacientes, partes de un arma traumática, tres cartuchos calibre .38, un celular y dos placas metálicas para motocicleta que, según la Policía, serían falsas.

De acuerdo con la investigación, ‘Flaco’ estaría vinculado a ‘Los Del Sur’ y, presuntamente, participaría en una modalidad conocida como ‘peloteo’ o ‘lanzamiento’, utilizada para intentar ingresar drogas y otros elementos a la cárcel Modelo de Bucaramanga.

La Policía señaló que en el lugar también fueron hallados materiales empleados para fabricar sustancias en forma esférica. Según los investigadores, este mecanismo estaría relacionado con intentos de lanzar los elementos hacia el interior del establecimiento penitenciario.

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El tercer procedimiento se desarrolló en la parte alta del Rincón de Girón, en el barrio Jorge Eliécer Fonseca. Allí fueron capturados dos hombres y una mujer, conocidos como ‘Lagarto’, ‘Loquillo’ y ‘Carolina’.

Durante los allanamientos se incautaron 1.250 dosis de bazuco, 28 dosis de cocaína, una pistola traumática con tres cartuchos modificados, materiales para la preparación y dosificación de drogas, un celular y dinero en efectivo.

Según la investigación policial, los tres estarían relacionados con el grupo delincuencial ‘Los Del Eliécer’, que tendría vínculos con ‘Los Del Sur’. Las autoridades señalan particularmente a ‘Lagarto’ como uno de los presuntos responsables de dinamizar el microtráfico en este sector de Girón.

Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En el caso de los tres detenidos en Girón, un juez de control de garantías legalizó las capturas y ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.