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Alcalde de Girón, en alerta por amenazas a comunidades cercanas a la cárcel de Palogordo

La preocupación por la seguridad alrededor de la cárcel de Palogordo ya no se concentra únicamente en el personal penitenciario. El alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, advirtió que los recientes hechos también mantienen en alerta a comunidades de varias veredas y sectores urbanos cercanos al complejo carcelario.

Consejo de Seguridad en girón tras amenazas a funcionarios del Inpec y comunidad
Imagen de la Alcaldía. Consejo de Seguridad en girón tras amenazas a funcionarios del Inpec y comunidad
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

La situación de seguridad alrededor de la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, llevó al alcalde Campo Elías Ramírez a pedir la intervención directa del Gobierno nacional.

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El mandatario solicitó que el Consejo de Seguridad que se realiza en el municipio tenga ahora participación del Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, ante los recientes hechos que han generado preocupación en la zona.

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La solicitud se conoce después de una serie de episodios registrados alrededor del centro penitenciario, entre ellos amenazas contra funcionarios del Inpec, el asesinato de un funcionario de esa institución y el hallazgo de un cilindro abandonado en la vía de acceso a Palogordo, ocurrido el viernes 18 de septiembre. El elemento fue inspeccionado por expertos y finalmente se descartó que contuviera explosivos.

El alcalde aseguró que la preocupación no se limita al interior de la cárcel. Durante el Consejo de Seguridad mencionó específicamente a las comunidades de las veredas Palogordo, Chocoita, Chocoba, Acapulco y Barbosa, además del sector de Ciudadela Nuevo Girón y otras zonas del municipio.

“Los últimos hechos que se vienen presentando en nuestra jurisdicción hacen relación al Centro Penitenciario de Palogordo, a la comunidad de la vereda Palogordo, de la vereda Chocoita, de la vereda Chocoba, de la vereda Acapulco, de la vereda Barbosa y del centro urbano que se encuentra de Ciudadela Nuevo Girón”, señaló Ramírez.

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Uno de los factores que ha incrementado la atención sobre Palogordo es el traslado de internos considerados de alta peligrosidad hacia este establecimiento penitenciario. En agosto fueron enviados 20 nuevos reclusos de este perfil, mientras que posteriormente se han reportado más movimientos de internos hacia el complejo.

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Estos traslados hacen parte de una política nacional para mover internos entre establecimientos de máxima seguridad. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, pidió al Ministerio de Justicia revisar la distribución de estos reclusos para evitar que una proporción importante termine concentrada en Palogordo.

Campo Elías Ramírez insistió en que la respuesta debe ser institucional y pidió fortalecer las capacidades de la Policía y el Ejército para atender la situación.

Para nosotros la articulación institucional es la que va a preservar la vida de cualquier ciudadano en nuestro territorio del municipio de Girón
manifestó

El mandatario también respaldó las nuevas medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno nacional y pidió que Girón sea tenido en cuenta dentro de las decisiones que se adopten frente a la situación penitenciaria y de seguridad.

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La administración municipal señaló que continuará haciendo seguimiento a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y a los hechos que se presenten en las zonas rurales y urbanas relacionadas con la situación de Palogordo.

Por ahora, el alcalde busca que la problemática deje de ser atendida únicamente desde el ámbito municipal y sea abordada directamente por las autoridades nacionales, debido al impacto que los hechos recientes están teniendo tanto sobre los funcionarios penitenciarios como sobre las comunidades ubicadas alrededor de la cárcel.

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