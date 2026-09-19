Del colegio al hospital sin perder el año: Lucas Murillo, estudiante en Aulas Hospitalarias

Mientras médicos y especialistas avanzan en su atención por una cardiopatía, Lucas Murillo tiene otra rutina que no está dispuesto a abandonar, la de un niño de siete años que quiere seguir estudiando, desde el HIC Instituto Cardiovascular de Floridablanca, donde permanece hospitalizado, continúa con primero de primaria gracias al programa Aulas Hospitalarias.

La historia de Lucas ya había trascendido las fronteras de Santander, días atrás, el niño se hizo conocido en Colombia luego de enviar un mensaje en redes sociales al presidente de la República en el que pidió atención médica urgente y especializada para su enfermedad cardíaca, ahora, mientras permanece en el centro asistencial, mantiene el contacto con sus compañeros y profesores de su colegio en Cúcuta.

Lucas continúa recibiendo las guías de trabajo que prepara su profesora en Cúcuta, quien además permanece en contacto con la familia, sus compañeros también han buscado la manera de acompañarlo durante su ausencia, enviándole notas y mensajes.

Lucas, el niño de Cúcuta que pidió ayuda al presidente. Captura de pantalla video redes sociales.

A través de Aulas Hospitalarias, Lucas puede recibir educación formal mientras permanece internado. El objetivo es que la enfermedad y los tratamientos no signifiquen una interrupción completa de su proceso escolar.



Y es que para Lucas estudiar no es solamente cumplir con tareas, es también mantener una parte de su vida cotidiana en medio de una situación que lo ha obligado a pasar buena parte de su tiempo en un hospital.

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, explicó que el programa Aulas Hospitalarias está dirigido a niños, niñas y adolescentes que atraviesan procesos médicos y necesitan continuar con su formación. “Desde el Gobierno municipal tenemos un programa llamado Aulas Hospitalarias y está para todos los niños que tienen un proceso médico, pero que a futuro deben continuar definiendo su proyecto de vida; de ahí la importancia de acompañar a los menores”, señaló el mandatario.

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Lucas hace parte de los 113 niños, niñas y jóvenes que actualmente se benefician del programa Aulas Hospitalarias en el HIC. Mientras recibe atención médica, también tiene un espacio para abrir sus cuadernos, resolver sus guías y continuar con el año escolar que comenzó junto a sus compañeros en Cúcuta.

Lucas nació en Floridablanca, aunque vive con su familia en Cúcuta. Tiene siete años, cursa primero de primaria, es fanático de Spiderman y sigue al Barcelona. Esos gustos, junto con las tareas y los mensajes de sus compañeros, hacen parte de una rutina que su familia intenta conservar mientras avanza su proceso médico.

Su enfermedad lo llevó a un hospital, pero sus clases le permiten mantener una parte de la vida de niño que no quiere dejar atrás.