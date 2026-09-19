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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Investigan a intendente de la Policía por presunto acoso sexual a auxiliar en Bucaramanga

Investigan a intendente de la Policía por presunto acoso sexual a auxiliar en Bucaramanga

El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra el uniformado por hechos que habrían ocurrido en 2025 dentro de la sede de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. La presunta víctima sería una auxiliar de la institución.

370350_Policía // Foto: Referencia AFP
Policía.
AFP
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el intendente de la Policía Nacional César Augusto Bautista, dentro de una investigación por presuntas conductas de acoso sexual contra una auxiliar de la institución en Bucaramanga.

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De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, los hechos que son materia de investigación habrían ocurrido durante 2025, cuando el uniformado y la funcionaria se encontraban en servicio en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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El Ministerio Público busca establecer si el intendente habría realizado tocamientos de carácter sexual a la servidora sin su consentimiento, mientras desarrollaba sus funciones en la sede policial.

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Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación

La investigación también pretende determinar si, con estas actuaciones, el uniformado habría vulnerado la integridad moral y la dignidad personal de la funcionaria. Para la Procuraduría, los hechos descritos revisten especial gravedad debido a que presuntamente ocurrieron en el entorno laboral y mientras los involucrados se encontraban en servicio.

La falta fue calificada provisionalmente como gravísima

En el proceso disciplinario, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta conducta como una falta gravísima y a título de dolo. Esta calificación corresponde a la etapa actual de la investigación y no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad disciplinaria del uniformado.

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Ahora el proceso deberá continuar con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos y determinar si existe responsabilidad disciplinaria de César Augusto Bautista.

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La Procuraduría Provincial de Bucaramanga será la encargada de continuar con el proceso, mientras que el uniformado tendrá las garantías propias del procedimiento disciplinario y podrá ejercer su derecho de defensa.

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