Captura de alias ‘Skary’, presunto cabecilla de una red de tráfico transnacional de cocaína

Una operación conjunta entre autoridades colombianas y estadounidenses permitió la captura con fines de extradición de Juan David Atuesta, alias ‘Skary’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de una estructura dedicada al tráfico transnacional de estupefacientes. El hombre fue ubicado y detenido en vía pública, en el barrio Santa Bárbara de Bogotá, y es requerido por la justicia estadounidense para responder ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.

La captura fue adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (DIJIN) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI). El procedimiento se desarrolló con la Fiscalía 11 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y estuvo sustentado en técnicas especiales de investigación, entre ellas la utilización de un agente encubierto y la realización de entregas vigiladas y controladas.

Dentro de la investigación, las autoridades establecieron un antecedente ocurrido el 23 de noviembre de 2023, cuando la DIJIN incautó más de 11 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el occidente de Bogotá. La sustancia fue identificada mediante la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH). De acuerdo con la investigación, ese cargamento habría sido entregado directamente por alias ‘Skary’, quien se encontraba acompañado por dos de sus colaboradores logísticos, conocidos como ‘Ney’ y ‘Richi’.

Según explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, durante el proceso investigativo se logró establecer que la organización tenía en Bogotá su centro de acopio y coordinación. Desde la capital, la estructura gestionaba el envío de estupefacientes mediante rutas aéreas y marítimas con destino a Miami, Florida, donde contaba con enlaces encargados de la distribución y comercialización de la droga.



El director de la DIJIN señaló además que, después de la incautación realizada en 2023 y debido a fracturas internas dentro de la organización delincuencial, la estructura no consiguió consolidar nuevos despachos de droga hacia el exterior.

La captura de alias ‘Skary’ se realizó con fines de extradición, a partir de una nota verbal emitida por la delegación diplomática de Estados Unidos y a solicitud de la Corte del Distrito Sur de la Florida. El procedimiento hace parte de los mecanismos de cooperación jurídica internacional establecidos en la Convención de Viena de 1988 y en la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

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Tras su captura, Juan David Atuesta fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites administrativos correspondientes para su eventual traslado y comparecencia ante la justicia estadounidense. La operación es presentada por las autoridades de ambos países como un resultado de la cooperación en la lucha contra el tráfico transnacional de drogas.