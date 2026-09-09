Sector turístico pide al Gobierno medidas para reactivar las regiones afectadas por el terremoto

El Consejo Turístico Colombiano (CTUR), integrado por gremios y organizaciones como Anato, Cotelco, Astiempo, Acoltes, Acolap, Acodres, IATA y Asobares, hizo un llamado al Gobierno nacional para que adopte con carácter urgente un paquete de medidas orientado a recuperar la actividad turística en las regiones afectadas por la emergencia del terremoto.

Los representantes del sector solicitaron al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de una carta dirigida al ministro Mauricio Gómez Amín, avanzar en la expedición de decretos y políticas que permitan proteger a las empresas, preservar los empleos y recuperar la demanda turística que se ha visto afectada por la disminución de visitantes y la cancelación de reservas.

De acuerdo con el CTUR, la emergencia no solo golpeó directamente a los prestadores de servicios turísticos, sino también a toda la cadena económica que depende de esta actividad, entre ellos restaurantes, bares, comercios, proveedores y empresas de transporte.

Entre las propuestas planteadas está la creación de un subsidio temporal a la nómina para las zonas declaradas en emergencia, con un apoyo de hasta un salario mínimo por trabajador durante un periodo de entre tres y seis meses. La medida buscaría evitar despidos y mantener los puestos de trabajo mientras se recupera la actividad económica.



Vista de los restos del edificio Vanessa en Cali, donde se adelantan labores de remoción con maquinaria pesada. Las pérdidas económicas tras el sismo de magnitud 7,4 en el occidente colombiano superan los 9.500 millones de dólares. AFP

El sector también propuso recursos para la reparación de infraestructura turística, mediante aportes directos o mecanismos de financiación destinados a intervenir estructuras afectadas, como techos, muros, cimentaciones y acabados.

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Uno de los principales planteamientos tiene que ver con los alivios tributarios. El CTUR pidió reducir temporalmente el IVA de los tiquetes aéreos del 19 % al 5 % para los vuelos nacionales, con el objetivo de disminuir los costos de transporte y facilitar la recuperación de la conectividad hacia los destinos afectados.

También solicitó una exclusión temporal del IVA para los servicios de hotelería y turismo, así como para la intermediación y comercialización de paquetes turísticos realizada por agencias de viajes formalmente inscritas en el Registro Nacional de Turismo.

A estas propuestas se suma la solicitud de suspender temporalmente el cobro del Impuesto Nacional al Consumo, Impoconsumo, cuya tarifa es del 8 %, para restaurantes, bares y establecimientos gastronómicos vinculados a la cadena turística.

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Según el sector, estos alivios permitirían reducir los precios finales para los consumidores y, al mismo tiempo, mejorar el flujo de caja de las empresas que actualmente enfrentan una disminución en sus ingresos.



Piden recursos de FONTUR y créditos de emergencia

El Consejo Turístico Colombiano también solicitó acelerar el giro de recursos fiscales pendientes al Fondo Nacional de Turismo (FONTUR).

Según el documento presentado al Gobierno, existiría un rezago de 246.608 millones de pesos correspondiente a recursos entre 2023 y 2026. De ese monto, el sector pidió priorizar un giro inmediato de 85.485 millones de pesos correspondientes al saldo de 2023 y acelerar el calendario de recursos de 2026 por 161.123 millones de pesos.

La propuesta es que estos recursos contribuyan, entre otras cosas, a financiar garantías crediticias para empresas y a apoyar la reconstrucción de infraestructura turística pública.

En materia de financiación, los gremios plantearon además la creación de una línea especial de redescuento de Bancóldex por 200.000 millones de pesos, destinada a capital de trabajo y sustitución o consolidación de pasivos.

El planteamiento contempla que el 60 % de ese cupo sea destinado exclusivamente a mipymes y el 40 % a grandes empresas con Registro Nacional de Turismo activo.

Por otro lado, el CTUR pidió darle carácter prioritario y de emergencia a las obras de reparación, reconstrucción y repotenciación del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, al considerar que esta terminal es estratégica para la llegada de visitantes al Eje Cafetero.

El sector también propuso un plan de choque para acelerar la recuperación de los principales corredores viales y de las conexiones terrestres hacia los destinos turísticos afectados.