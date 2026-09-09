CNE pide recursos para sistemas y obligaciones electorales en el Presupuesto 2027

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Felipe Lemos, señaló ante las comisiones económicas del Congreso que la entidad requiere cerca de $76.000 millones para actualizar el sistema Cuentas Claras, utilizado para el registro de informes de ingresos y gastos de campañas, y el sistema de registro de afiliados a los partidos políticos.

“Hoy en Colombia, señores senadores y representantes, no se pueden realizar consultas internas de los partidos porque no tenemos un censo electoral de afiliados individualmente a cada partido. Por eso, cada que hay una elección y cada que un partido quiere salir a definir sus candidatos, tienen que convocar al censo general nacional para adelantar las respectivas consultas”, aseguró.

Durante su intervención, el presidente del CNE también alertó sobre atrasos en el reconocimiento y pago de la reposición de votos a candidatos que han participado en elecciones desde 2018.

“Esa es una herencia maldita que hemos, con los 9 compañeros que asumimos esta responsabilidad, nos hemos propuesto en el menor tiempo posible poder establecer un diagnóstico claro y un plan de choque para garantizar la reposición de votos de los candidatos que vienen participando en elecciones desde el año 2018”, agregó.



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Lemos señaló además que se requieren cerca de $439.000 millones para garantizar el funcionamiento de los partidos y advirtió sobre los efectos que podría tener una reducción de los recursos previstos para el CNE.

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“Para garantizar el funcionamiento de cada uno de sus partidos, se requieren cerca de $439.000 millones, que en ese recorte que le hacen al CNE puede poner en riesgo el cumplimiento de esas obligaciones”, agregó.

Finalmente el presidente del CNE advirtió además que la entidad no ha podido garantizar plenamente los recursos previstos para que los partidos declarados en oposición tengan pautas en medios de comunicación que les reconoce la ley.

“Esa responsabilidad se cumple en la medida en que tengamos los recursos suficientes. Hoy, el CNE solamente ha podido garantizar a lo largo de estos años el Estatuto de Oposición en el escenario nacional. Pero tenemos la deuda en el escenario departamental y territorial, y no hemos de ninguna forma podido garantizar ese derecho que está definido en la ley y la Constitución a quienes en las regiones y territorios fungen como oposición a los gobiernos territoriales y locales”, concluyó.