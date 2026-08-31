Así funcionaría la elección del CNE con la propuesta que busca sacar al Congreso del proceso

Una propuesta de acto legislativo busca modificar la manera en que se eligen los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Colombia y sacar al Congreso de la República de ese proceso. La iniciativa es impulsada por la senadora Jennifer Pedraza y otros congresistas.

Durante una entrevista en Recap Blu, de Blu Radio, Pedraza explicó que el proyecto plantea un nuevo mecanismo de selección basado en el mérito, la experiencia en derecho electoral y mayores restricciones para evitar posibles conflictos de interés entre los futuros consejeros electorales.

Actualmente, los magistrados del CNE son elegidos por el Congreso de la República. Para Pedraza, este mecanismo genera un problema de independencia porque los congresistas y los partidos políticos pueden ser objeto de investigaciones y decisiones por parte del organismo electoral.

“El Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de investigar y tomar decisiones” sobre asuntos como la financiación de las campañas, los topes electorales y la publicidad que no siempre es reportada, explicó la senadora.



A juicio de Pedraza, que el Congreso tenga la facultad de elegir a quienes posteriormente pueden investigar las campañas y los partidos representa un “vicio de origen”. Por eso, la propuesta plantea trasladar la selección de los integrantes del CNE hacia un mecanismo con participación de las altas cortes.

Así cambiaría la elección de los integrantes del CNE

El primer paso de la propuesta sería realizar un concurso de méritos a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. De ese proceso saldrían 30 personas que, de acuerdo con Pedraza, deberían ser quienes tengan mayor experiencia y conocimiento en derecho electoral.

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“Primero, un concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para elegir a las 30 personas en Colombia que mejor experiencia y más conocimiento tengan sobre derecho electoral”, explicó la congresista.

El segundo paso modificaría directamente el mecanismo de elección del CNE. De esas 30 personas seleccionadas mediante concurso, las altas cortes escogerían a los nueve integrantes del organismo, en reemplazo del actual sistema mediante el cual el Congreso elige a los magistrados del CNE.

“De esas 30 personas serán las cortes quienes elegirán cada una de las tres cortes tres magistrados para llenar ese cupo de los nueve consejeros”, señaló Pedraza, quien enfatizó que “ya no será una competencia del Congreso”.

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El proyecto también contempla cambiar la denominación de los actuales magistrados del Consejo Nacional Electoral, quienes pasarían a ser llamados consejeros electorales, dentro del nuevo diseño institucional propuesto para el organismo.

Reforma plantea mayores impedimentos para los consejeros

La tercera modificación planteada está relacionada con los requisitos e impedimentos para quienes lleguen al CNE. La intención, según Pedraza, es evitar que personas con vínculos políticos recientes puedan asumir responsabilidades como jueces electorales.

La propuesta establece que durante los cuatro años anteriores al periodo para el que pretendan integrar el CNE, los aspirantes no hayan sido candidatos ni miembros de los directorios de partidos políticos. También contempla restricciones posteriores al ejercicio del cargo.

“Establecemos unos impedimentos que garanticen que sus fallos y que sus decisiones sean neutrales e independientes”, sostuvo Pedraza al explicar el alcance de la reforma al Consejo Nacional Electoral.

De esta manera, quienes ocupen el cargo tampoco podrían, durante el periodo establecido en la iniciativa, pasar directamente a desempeñar cargos de elección popular, ministerios u otras posiciones que puedan generar conflictos de interés con las decisiones adoptadas mientras estuvieron en el organismo electoral.

Jennifer Pedraza cuestiona la actual elección del CNE

La senadora defendió la necesidad de cambiar el modelo al considerar que el sistema actual ha permitido que personas con antecedentes de participación política lleguen al organismo encargado de vigilar las elecciones y las actuaciones de los partidos.

“Uno ve que el Consejo Nacional Electoral está lleno de políticos quemados en las elecciones pasadas”, afirmó Pedraza, quien cuestionó que personas que participaron en una contienda electoral puedan posteriormente asumir como magistrados del organismo que toma decisiones sobre asuntos electorales.

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La congresista sostuvo que esta situación también ha contribuido a generar cuestionamientos sobre la imparcialidad de las decisiones del CNE. Según explicó, el organismo ha sido señalado de favorecer a sectores políticos o de actuar de manera diferente frente a quienes no cuentan con una representación mayoritaria.

Por esa razón, Pedraza aseguró que el objetivo de la reforma es construir un CNE más independiente, con integrantes seleccionados por sus conocimientos y experiencia en derecho electoral y con impedimentos que reduzcan la posibilidad de interferencias políticas.

¿Qué pasará con la reforma para cambiar la elección del CNE?

El proyecto de acto legislativo debe iniciar su trámite en la Cámara de Representantes. Pedraza explicó que la iniciativa está a la espera de que el presidente de la Comisión Primera, José Jaime Uscátegui, la agende para que pueda comenzar su discusión en el primer debate.

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Después deberá superar los diferentes debates que exige una reforma constitucional. La senadora advirtió que será necesaria una participación ciudadana importante para impulsar la discusión y lograr que el proyecto avance dentro del Congreso.

Pedraza también pidió respaldo al Gobierno Nacional y señaló que la bancada oficialista tiene un peso importante en el Legislativo. La congresista aseguró que existe disposición para modificar el texto inicial y concertar algunos de sus elementos con el Ejecutivo.

“Esta es la primera redacción, pero estamos en toda la disposición para ajustar la redacción, para incluir la percepción que tenga el gobierno, su perspectiva”, manifestó.

La propuesta para un nuevo CNE comenzaría en 2030

La iniciativa contempla una implementación gradual a partir de 2030, teniendo en cuenta que el actual Consejo Nacional Electoral ya fue elegido bajo las reglas constitucionales vigentes.

Pedraza explicó que el propósito no es modificar una decisión ya tomada, sino establecer desde ahora las reglas para el futuro organismo electoral. La propuesta busca que, a partir de 2030, los integrantes del CNE sean seleccionados mediante un sistema diferente al actual.

“Empecemos a hablar del país, del futuro, del país que soñamos y empecemos por un CNE distinto”, concluyó la senadora, al defender una reforma que busca cambiar el mecanismo de elección del CNE y fortalecer la independencia de la autoridad electoral