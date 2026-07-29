A la cárcel cinco presuntos integrantes de ‘Los del Sur’ por tráfico de armas en Santander

Cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial 'Los del Sur' fueron enviados a prisión por decisión de un juez con función de control de garantías, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación por su presunta participación en actividades de tráfico de armas y estupefacientes en Piedecuesta, Santander.

Los procesados fueron identificados como Brayan Stiven Quiroga Arismedi, Sergio Andrés Pimto Delgado, Luis Henrique Reyes Marín, Jeyson Jihanny Roa Rojas y Marlon Alexis Álvarez Durán, quienes fueron capturados por unidades de la Policía Nacional durante nueve diligencias de registro y allanamiento realizadas en los municipios de Piedecuesta y Los Santos.

Durante los operativos, las autoridades incautaron dos armas de fuego, munición, 2.500 gramos de marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación de sustancias estupefacientes.

Capturaron a cinco integrantes de 'Los del Sur', vinculados a homicidios selectivos en Bucaramanga #VocesySonidos https://t.co/K4T5Y4OOFP — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 28, 2026

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los inmuebles intervenidos presuntamente eran utilizados para almacenar armas de fuego y drogas que pertenecerían al grupo delincuencial 'Los del Sur', organización que, según las autoridades, mantiene actividades ilícitas en el municipio de Piedecuesta.



Por estos hechos, un fiscal les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos formulados durante las audiencias preliminares. No obstante, el juez acogió la solicitud del ente acusador y les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Golpe a 'Los del Sur' en Piedecuesta. La Policía capturó a cinco presuntos integrantes en operativos realizados con la Fiscalía. Los detenidos eran buscados por microtráfico y porte ilegal de armas, y quedaron a disposición de las autoridades judiciales #MañanasBlu pic.twitter.com/Brs4enz8HE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 28, 2026

Las capturas hacen parte de las acciones que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para afectar las estructuras del crimen organizado que operan en el área metropolitana de Bucaramanga. En los últimos meses, las autoridades han intensificado las investigaciones y operativos contra organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, armas de fuego y otros delitos que afectan la seguridad en municipios como Piedecuesta, Girón y Bucaramanga.