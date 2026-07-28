Juez admite tutela contra el Acueducto de Bucaramanga por alza en tarifas del agua

Un juez de Santander admitió para su trámite una acción de tutela presentada contra la Junta Directiva y la Gerencia del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, mediante la cual se busca proteger los derechos fundamentales de los usuarios frente al incremento en las tarifas del servicio de agua potable y la falta de respuesta a una solicitud de diálogo sobre este tema.

La acción fue interpuesta por el veedor ciudadano Ramiro Vásquez Giraldo, quien asegura que, junto con Lino Mosquera Quiroga, solicitó el pasado 24 de junio la realización de una mesa de trabajo para conocer las razones del aumento en el valor del metro cúbico de agua en Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Según el accionante, la petición no fue respondida dentro de los términos establecidos por la ley.

🚨 Mañana en el @concejobga realizaremos el debate de control político al acueducto por el aumento de hasta 25% en el servicio de acueducto, que nos informen técnicamente la razón de este aumento desmedido que afecta el bolsillo de todos los Bumangueses.



Los esperamos a las… pic.twitter.com/ckTbHYWqTB — Tito Rangel - Concejal de Bucaramanga (@TitoRangel8) July 28, 2026

En la tutela se argumenta que esta omisión vulnera derechos fundamentales como el acceso a la información, el derecho de petición y la participación ciudadana en las decisiones que afectan a los usuarios de un servicio público esencial. Además, el demandante sostiene que los ciudadanos tienen derecho a recibir explicaciones claras sobre las razones que motivaron el incremento tarifario.

Como principal pretensión, el accionante solicita que el juez ordene al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga realizar la mesa de trabajo solicitada y brindar información detallada sobre el manejo de la empresa y los criterios que sustentaron el aumento en las tarifas del agua.



El incremento en las tarifas del servicio de agua potable ha generado inconformidad entre usuarios del área metropolitana de Bucaramanga durante las últimas semanas. Diversos sectores ciudadanos han solicitado mayor transparencia sobre la estructura tarifaria y los factores que incidieron en el ajuste del valor del metro cúbico de agua.

💧 Seguimos socializando el Nuevo Marco Tarifario.



En esta jornada, representantes de la comunidad conocieron cómo se implementará esta actualización regulatoria, qué cambios contempla y cómo será su aplicación.🤝 pic.twitter.com/sIQYWp0T1K — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@acueductobga) July 24, 2026

El gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), Juan Carlos Suárez, confirmó la implementación del nuevo marco regulatorio nacional que reestructurará las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Esta medida, basada en la Resolución 1032 de 2026 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entrará en vigencia el primero de julio tras finalizar el esquema de la Resolución 688. Según explicó el directivo, el ajuste responderá a una nueva metodología diseñada por el Gobierno Nacional la cual implicará un incremento promedio ponderado del 25 % al término de una transición de seis meses.

#Atención El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga confirmó que la tarifa del servicio de agua incrementará en un 25% desde septiembre. El gerente de la empresa, Juan Carlos Suárez, explicó que la decisión fue tomada por el gobierno nacional #MañanasBlu pic.twitter.com/AGa0erjrg6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 24, 2026

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Suárez aclaró que la fórmula matemática del nuevo marco modificará los dos componentes principales de la factura. Por un lado, el cargo fijo experimentará una reducción cercana al 22 % o 23 %, pero, por el otro, el cargo por consumo sufrirá un incremento del 37 %. El promedio ponderado de ambas variables arroja el citado aumento global, el cual afectará de manera generalizada a los usuarios de los estratos uno al seis, así como a los sectores comercial e industrial de la ciudad.

Con la admisión de la tutela, el despacho judicial iniciará el estudio del caso para determinar si existió vulneración de derechos fundamentales y si corresponde impartir órdenes al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para garantizar el acceso a la información y la participación de los usuarios en este proceso.