¿Santander podría ser blanco de atentado durante posesión presidencial? Alerta es nacional

Ante la alerta nacional por posibles acciones terroristas en el marco de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita prevenir ataques y fortalecer las labores de inteligencia de las autoridades.

El anuncio fue hecho por el subsecretario de Seguridad de Santander, Douglas Arenas, quien explicó que la medida hace parte de las instrucciones impartidas por el gobernador del departamento para reforzar las acciones de prevención y anticiparse a cualquier amenaza contra la seguridad.

Según el funcionario, el incentivo económico será entregado a las personas que aporten información oportuna y verificable que permita a la Policía Nacional y a los organismos de investigación actuar antes de que se materialicen posibles hechos de terrorismo.

Arenas precisó que los ciudadanos podrán comunicarse a través de las líneas oficiales de la Policía Nacional para suministrar información, garantizando la confidencialidad de quienes colaboren con las autoridades.



El subsecretario también destacó que la administración departamental mantiene un respaldo permanente a la Fuerza Pública. Indicó que, hasta la fecha, la Gobernación ha destinado más de $30.000 millones para fortalecer las capacidades operativas de las autoridades, además de otros recursos que ya fueron aprobados en comités de orden público.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa y contribuir a mantener la seguridad en el departamento, especialmente durante los eventos relacionados con la posesión presidencial, período para el que los organismos de seguridad mantienen reforzados los dispositivos de vigilancia y prevención.

