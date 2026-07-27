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Expulsan a seis venezolanos de Bucaramanga por reiteradas infracciones: van 75 este año

Las expulsiones se realizaron buscan retirar del territorio a personas que, de acuerdo con los registros oficiales, representan un comportamiento reiterado de incumplimiento de las normas.

Migración Colombia expulsa a extranjeros en Bucaramanga
Imagen de las autoridades. Migración Colombia expulsa a extranjeros en Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

Seis ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron expulsados del país por decisión de Migración Colombia, luego de que las autoridades evidenciaran que acumulaban más de 140 infracciones a las normas colombianas. La medida hace parte de las acciones adelantadas por la Alcaldía de Bucaramanga para reforzar los controles en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, informó que uno de los extranjeros ya había sido expulsado anteriormente, pero regresó al territorio nacional de manera irregular. Por este hecho deberá responder ante las autoridades por el presunto delito de fraude a resolución judicial.

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Según el mandatario, las expulsiones se realizaron en coordinación con Migración Colombia y buscan retirar del territorio a personas que, de acuerdo con los registros oficiales, representan un comportamiento reiterado de incumplimiento de la normatividad colombiana.

Portilla aseguró que, con este procedimiento, ya son más de 75 los ciudadanos extranjeros expulsados de Bucaramanga durante lo corrido de 2026, como parte de la estrategia de seguridad implementada por la administración municipal.

La Alcaldía indicó que continuará articulando acciones con la Policía Metropolitana, Migración Colombia y demás autoridades para fortalecer los controles migratorios y adoptar medidas frente a quienes incurran en conductas contrarias a la ley.

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