Expulsan de Panamá a colombiano vinculado con el Clan del Golfo: era buscado por Interpol

En Panamá expulsaron a un ciudadano colombiano vinculado al Clan del Golfo. El delincuente era buscado por la Interpol por varios delitos, como homicidio y extorsión.

Las autoridades migratorias de Panamá expulsaron de su territorio a un ciudadano colombiano señalado de tener vínculos con el Clan del Golfo, luego de que una investigación permitiera confirmar su relación con actividades delictivas de alto impacto.

La acción fue adelantada por la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del Servicio Nacional de Migración, que realizó una verificación exhaustiva de los antecedentes del extranjero mediante el cruce de información en bases de datos institucionales y mecanismos de cooperación internacional.

Como resultado de las consultas, las autoridades establecieron que el ciudadano contaba con una alerta roja de Interpol y una orden de captura vigente por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, homicidio agravado, extorsión, lesiones personales, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, así como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.



Tras la confirmación de estos antecedentes, se procedió a su expulsión del país como parte de las medidas de control migratorio y seguridad implementadas por las autoridades panameñas.

El Servicio Nacional de Migración destacó que este procedimiento refleja el fortalecimiento de los mecanismos de verificación, intercambio de información y cooperación internacional para identificar a personas vinculadas con organizaciones criminales y evitar que utilicen el territorio panameño para evadir la justicia colombiana.