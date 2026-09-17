El aumento de la UPC era necesario para mejorar la calidad de vida de los pacientes: Afidro

El presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), Ignacio Gaitán Villegas, se refirió al pronóstico de aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) entre el 12 % y el 13 % según proyecta el Ministerio de Salud, y dijo que, aunque persisten problemas fiscales, esto es necesario para mejorar la vida de los pacientes.

"Es un paso importante para entender que paulatinamente podemos ir nivelando el sistema. Entendemos los retos de financiamiento que tiene el gobierno, entendemos el déficit fiscal con que se recibieron las finanzas públicas, pero creo que una compensación para empezar a generar recursos a través de la liberación de la UPC, fundamentalmente, va a impactar en una mejor vida para los pacientes", afirmó Gaitán.

La UPC es la plata que el Gobierno le entrega al sistema de salud por cada colombiano afiliado, para pagar sus consultas, medicamentos y tratamientos. Su ajuste se da en medio de una discusión por el desfinanciamiento del sector, pues según cifras del Ministerio de Salud, el sistema tendría un faltante presupuestal cercano a los $13 billones y una deuda acumulada con clínicas y hospitales que superaría los $55 billones.

Gaitán explicó que el aumento proyectado es positivo porque, por primera vez en varios años, superaría la inflación, que este año, según proyectan los expertos, se ubicaría entre el 6,5 % y el 7 %.



Cuidado de pacientes Foto: creada con IA Grok

"Uno de los temas que acumuló este proceso es que no habíamos llegado siquiera a niveles de inflación para incrementar la UPC, y lo que esto generaba era que, todos los días, paulatinamente, la deuda iba aumentando", afirmó Ignacio Gaitán.

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Para el presidente de Afidro, el ajuste a la UPC es solo uno de los retos que debe atender el Gobierno para mejorar el sistema de salud. El primero es el financiamiento, pues actualmente hay carteras acumuladas en cada eslabón de la industria, que él mismo calcula en cerca de $5 billones solo en el gremio farmacéutico.

Otro de los retos que señaló Gaitán es, precisamente, el ajuste a la UPC. Y el tercero tiene que ver con temas de acceso y regulación, entre ellos la modernización del Invima para que incorpore mejores prácticas internacionales, y el respeto a la propiedad intelectual y la seguridad jurídica, que considera claves para proteger la inversión y la innovación en el sector.