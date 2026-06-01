MinSalud cambia mecanismo de registro de medicamentos financiados con UPC: ¿suspende MIPRES?

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió una circular externa mediante la cual redefine el mecanismo para el registro y seguimiento de los medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con el propósito de fortalecer el monitoreo de la cadena de suministro y mejorar la trazabilidad de la entrega de tecnologías en salud.

La nueva directriz establece que la prescripción de estos medicamentos se realizará a través de los Resúmenes Digitales de Atención (RDA), herramienta que hace parte del proceso de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE). Asimismo, los procesos de direccionamiento, programación y dispensación de medicamentos deberán ser soportados mediante servicios interoperables que permitan hacer seguimiento a cada etapa del suministro.

Con esta decisión, el Ministerio dejó sin efecto lo dispuesto en la Circular 44 de 2025, que ordenaba el reporte de medicamentos financiados con la UPC mediante la plataforma Mi Prescripción (MIPRES) en el ámbito ambulatorio y cuya entrada en operación obligatoria estaba prevista para el 1 de junio de 2026.

La cartera de Salud aclaró que los medicamentos no financiados con recursos de la UPC continuarán siendo gestionados a través de MIPRES, de acuerdo con la normatividad vigente. También indicó que siguen vigentes las disposiciones de la Circular 006 de 2025 relacionadas con el monitoreo de medicamentos antirretrovirales utilizados en el tratamiento del VIH.



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De igual forma, precisó que los medicamentos de control especial, incluidos aquellos sometidos al monopolio del Estado, seguirán rigiéndose por las normas específicas que regulan su prescripción, dispensación y fiscalización, por lo que continuarán excluidos de la plataforma MIPRES.

Según el Ministerio, la medida responde a los requerimientos realizados por la Corte Constitucional dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, particularmente a través de los Autos 005 de 2024 y 1282 de 2025, que ordenan fortalecer los mecanismos de monitoreo y seguimiento del acceso efectivo a medicamentos y demás tecnologías en salud.

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La entidad anunció además que publicará próximamente los lineamientos operativos, anexos técnicos y ajustes regulatorios necesarios para la implementación progresiva de los servicios interoperables asociados a la gestión farmacéutica, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención, la trazabilidad del suministro de medicamentos y la disponibilidad de información para el seguimiento del sistema de salud.