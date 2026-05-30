Droguerías Cafam asegura que no tiene ningún motivo para retener los medicamentos de sus usuarios

A través de un comunicado, Droguerías Cafam, gestor farmacéutico de Cafam Caja de Compensación Familiar, aseguró que no tiene ningún incentivo para retener medicamentos, ya que no existe ningún beneficio económico, operativo ni estratégico en hacerlo. Asimismo, señaló que es una de las entidades más afectadas por la coyuntura que atraviesa el sistema de salud.

La compañía también destacó que sus usuarios no son simplemente una cifra. “Son familias, pacientes crónicos y personas que dependen de Droguerías Cafam para acceder a sus tratamientos. Hemos actuado con diligencia para contribuir a la estabilización de esta situación”, señaló la entidad.

El gestor farmacéutico recalcó que ha sido transparente frente a las causas que explican las dificultades que ha venido enfrentando. “El deterioro sostenido en el flujo de recursos provenientes del sistema de salud hacia los gestores farmacéuticos ha generado una presión financiera significativa sobre nuestra operación. Esta situación ha dificultado el cumplimiento oportuno de nuestras obligaciones con los proveedores, afectando la disponibilidad de medicamentos y, en consecuencia, la oportunidad en su entrega a los usuarios”, afirmó Droguerías Cafam.

También precisó que la medida cautelar impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud no constituye una sanción definitiva, sino un período formal de seguimiento y corrección, durante el cual la autoridad sanitaria acompañará el fortalecimiento de sus servicios.



Además, en el mismo comunicado, Droguerías Cafam agradeció el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud durante un proceso adelantado este año. Según explicó, en marzo se alcanzó un acuerdo de pagos con Nueva EPS, el cual fue ratificado en mayo por el actual agente interventor, Jorge Iván Ospina. De acuerdo con Cafam, el cumplimiento de ese acuerdo permitió que, desde abril, se establecieran compromisos de pago sobre cartera vencida con los laboratorios, lo que ha favorecido la disponibilidad de inventarios y ha permitido que la distribución de medicamentos hacia sus puntos de dispensación se normalice de forma progresiva.

Finalmente, Droguerías Cafam señaló que la medida cautelar representa una oportunidad para demostrar los avances alcanzados. “Por eso, este período que se abre con la medida cautelar no lo asumimos como una carga, sino como una oportunidad para demostrar, con hechos, que estamos en el camino correcto. Tenemos la convicción de que, con la normalización del flujo de recursos del sistema de salud, recuperaremos los estándares de oportunidad, disponibilidad y calidad”, concluyó.

Comunicado de Cafam part 1 Cafam

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