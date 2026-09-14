Valentino evoluciona favorablemente tras traslado a Fundación Cardiovascular: “está estable”

Hay un nuevo reporte sobre el estado de salud de Valentino, el niño cucuteño de un año y medio que permanecía hospitalizado en Santander, debido a una malformación vasolinfática y que presentó una grave afectación pulmonar.

Según informó su madre, Maryuri Hernández, el menor ha evolucionado favorablemente con el tratamiento que está recibiendo y permanece estable frente al funcionamiento de la máquina que lo está asistiendo.

La mamá del niño explicó que los médicos tienen previsto realizarle este lunes nuevos exámenes, entre ellos un TAC, para evaluar su evolución. Además, recibió información de la institución médica sobre el estado del menor.

“Ayuden a Valentino”: claman por traslado para niño de Nueva EPS con grave problema pulmonar; necesitaría terapia ECMO @AnaVesga_G @ABDELAESPRIELLA



Detalles >> https://t.co/WiM3tueKB7 pic.twitter.com/zSpYxkf6Sz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

“Me dijeron que en cuanto a la máquina estaba funcionando bien y que había estado estable en cuanto a eso. Tenía los ojitos, que estaba como un poquito despierto, entonces que tenía los ojitos abiertos”, contó Hernández.

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La familia también recibió como una noticia positiva el resultado de una radiografía de tórax realizada al pequeño. De acuerdo con lo informado a sus padres, sus pulmones muestran una mejoría frente al estado en el que se encontraba cuando ingresó, cuando presentaba una importante inflamación y compromiso pulmonar.

Fue trasladado a la Fundación Cardiovascular

El caso de Valentino generó preocupación y un llamado de su familia para lograr el traslado a una institución que pudiera brindarle atención especializada y evaluar la posibilidad de una terapia ECMO.

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, confirmó a través de una publicación en X que el traslado se concretó.

“Desde ayer Nueva EPS informó que Valentino sería trasladado y así fue. Está en las mejores manos. Como en este caso trabajamos para que la atención llegue a todos con oportunidad”, señaló la funcionaria.

Desde ayer @NuevaEPSCol informó que Valentino sería trasladado y así fue. Está en las mejores manos. Como en este caso trabajamos @MinSaludCol para que la atención llegue a todos con oportunidad ! https://t.co/IkirPpeplu — Ana Maria Vesga (@AnaVesga_G) September 12, 2026

Por su parte, Nueva EPS informó que desde el ingreso del menor a la Clínica FOSCAL, el pasado 10 de agosto, ha realizado seguimiento permanente a su evolución y ha acompañado las gestiones para garantizar la continuidad de su atención.

La entidad señaló que, debido a la complejidad de su estado de salud, se evaluaron diferentes alternativas con instituciones a nivel nacional y finalmente se coordinó su recepción en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde será valorado para determinar las opciones de atención especializada que requiere.

🗞 I Nueva EPS permite informar sobre el caso del menor V.R.H.



Desde su ingreso a la Clínica FOSCAL, el pasado 10 de agosto, Nueva EPS ha

realizado un seguimiento permanente a la evolución clínica del menor V.H.R. y a las necesidades derivadas de su condición, acompañando y… pic.twitter.com/Me3tIkIMZ9 — NUEVA EPS (@NuevaEPSCol) September 11, 2026

Sobre la posibilidad de una terapia ECMO, Nueva EPS indicó que ha dispuesto los recursos y adelantado las gestiones necesarias para evaluar el acceso al procedimiento.

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Mientras avanza su recuperación, Maryuri Hernández agradeció a las personas que ayudaron a visibilizar el caso y que estuvieron pendientes de la situación de su hijo.

“De verdad que sí, les agradezco en el alma a todos los que han estado pendientes de Valentino. Estoy eternamente agradecida”, expresó la madre, quien aseguró que el apoyo recibido fue fundamental para que Valentino pudiera ser recibido en la institución donde actualmente continúa bajo atención médica.

La familia permanece a la espera de los resultados de los nuevos exámenes y confía en que la evolución del pequeño continúe siendo favorable.