Alerta por páginas falsas para pagar el impuesto vehicular en Santander

La Gobernación de Santander lanzó una alerta a los propietarios de vehículos por la aparición de páginas web falsas que estarían siendo posicionadas en Google para engañar a los contribuyentes y obtener el pago del impuesto vehicular.

De acuerdo con la administración departamental, estas plataformas buscan hacerse pasar por canales oficiales, por lo que recomendó a los ciudadanos no ingresar datos personales, bancarios ni realizar transferencias desde enlaces que lleguen por fuentes desconocidas.

La Gobernación pidió que la consulta y el pago se realicen ingresando directamente a su página oficial, santander.gov.co, donde está disponible el trámite del impuesto sobre vehículos automotores.

La advertencia cobra especial importancia porque actualmente está vigente el plazo ampliado para cumplir con esta obligación correspondiente a la vigencia 2026.

Inicialmente, la fecha límite había sido establecida para el 30 de junio, pero la Gobernación extendió el plazo hasta el 30 de septiembre de 2026, sin intereses ni sanciones para quienes paguen dentro de esta nueva fecha.



La ampliación se produjo después de que se registraran largas filas de contribuyentes en puntos de atención, especialmente en la Casa del Libro Total, donde ciudadanos buscaban ponerse al día con el tributo.

La administración departamental insistió en que los propietarios de vehículos matriculados en Santander no deben esperar hasta el último momento y deben verificar cuidadosamente el sitio web antes de efectuar cualquier transacción.

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La recomendación es ingresar directamente a la página oficial de la Gobernación de Santander, en lugar de acceder a enlaces que aparezcan en anuncios, mensajes o páginas desconocidas. La entidad también recordó que existen canales digitales y presenciales habilitados para realizar el trámite.

La fecha límite vigente para pagar el impuesto vehicular 2026 sin intereses ni sanciones es el 30 de septiembre.