En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Protestas universidad
Masacre en Cesar
Incendios forestales
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta por páginas falsas para pagar el impuesto vehicular en Santander

Alerta por páginas falsas para pagar el impuesto vehicular en Santander

La fecha límite vigente para pagar el impuesto vehicular 2026 sin intereses ni sanciones es el 30 de septiembre.

FOTO NEUVA GOBERNACIÓN DE SANTANDER.jpg
FOTO: Gobernación de Santander - Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

La Gobernación de Santander lanzó una alerta a los propietarios de vehículos por la aparición de páginas web falsas que estarían siendo posicionadas en Google para engañar a los contribuyentes y obtener el pago del impuesto vehicular.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la administración departamental, estas plataformas buscan hacerse pasar por canales oficiales, por lo que recomendó a los ciudadanos no ingresar datos personales, bancarios ni realizar transferencias desde enlaces que lleguen por fuentes desconocidas.

Últimas noticias

FOTO REFERENCIA HOMICIDIO- BLU RADIO.jpg
Santanderes

Cinco hombres fueron asesinados durante violento fin de semana en Santander

Juan Carlos Suárez - gerente del Acueducto de Bucaramanga 2026.jpg
Santanderes

Piden renuncia del gerente del Acueducto de Bucaramanga por presuntas irregularidades

La Gobernación pidió que la consulta y el pago se realicen ingresando directamente a su página oficial, santander.gov.co, donde está disponible el trámite del impuesto sobre vehículos automotores.

La advertencia cobra especial importancia porque actualmente está vigente el plazo ampliado para cumplir con esta obligación correspondiente a la vigencia 2026.
Inicialmente, la fecha límite había sido establecida para el 30 de junio, pero la Gobernación extendió el plazo hasta el 30 de septiembre de 2026, sin intereses ni sanciones para quienes paguen dentro de esta nueva fecha.

La ampliación se produjo después de que se registraran largas filas de contribuyentes en puntos de atención, especialmente en la Casa del Libro Total, donde ciudadanos buscaban ponerse al día con el tributo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La administración departamental insistió en que los propietarios de vehículos matriculados en Santander no deben esperar hasta el último momento y deben verificar cuidadosamente el sitio web antes de efectuar cualquier transacción.

Publicidad

La recomendación es ingresar directamente a la página oficial de la Gobernación de Santander, en lugar de acceder a enlaces que aparezcan en anuncios, mensajes o páginas desconocidas. La entidad también recordó que existen canales digitales y presenciales habilitados para realizar el trámite.

La fecha límite vigente para pagar el impuesto vehicular 2026 sin intereses ni sanciones es el 30 de septiembre.

Relacionados

Santander

Vehículos

Impuesto de vehículos

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad