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Capturan a alias ‘Yogui’, presunto coordinador del Clan del Golfo en Cesar y Santander

En la misma operación fue capturado alias ‘Juan’ o ‘Rolo’, quien, según las autoridades, cumpliría funciones relacionadas con inteligencia criminal dentro de la organización.

FOTO CAPURADOS CLAN DEL GOLFO EN CESAR.jpg
FOTO: Capturados Clan del Golfo- suministrado por Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Las capturas se realizaron en medio de operaciones contra las estructuras del Clan del Golfo que tienen presencia en el sur del Cesar y Santander. Según el Ejército, los detenidos tendría injerencia en Aguachica, Gamarra, La Gloria y en límites con Santander, donde presuntamente cumpliría funciones de coordinación logística e inteligencia criminal.

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Entre los detenidos está alias ‘Yogui’, señalado por las autoridades como presunto coordinador logístico de zona de esta estructura criminal. nSegún el Ejército, alias ‘Yogui’ tendría una trayectoria criminal de más de 20 años. Las autoridades señalan que habría ingresado en 2002 al Bloque Central Bolívar de las extintas AUC y que, posteriormente, en 2023, habría ingresado a la estructura del Clan del Golfo.

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Para 2025, según la información recopilada durante la investigación, habría asumido funciones como presunto cabecilla logístico de zona y sería considerado hombre de confianza de alias ‘Diomar’ o ‘Firma’, señalado como cabecilla principal de esta subestructura.

En la misma operación fue capturado alias ‘Juan’ o ‘Rolo’, quien, según las autoridades, cumpliría funciones relacionadas con inteligencia criminal dentro de la organización.

"La investigación también permitió establecer, de acuerdo con el Ejército, que los dos capturados estarían presuntamente relacionados con el transporte y manejo de material de guerra utilizado por la estructura criminal para intimidar a la población y apoyar actividades extorsivas en la región", dijo el coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.

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Durante los allanamientos fueron incautados una granada IM-26, un revólver calibre 38 con seis cartuchos, dos escopetas artesanales calibre 12, radios de comunicación y teléfonos celulares.

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Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los detenidos deberán responder inicialmente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones o explosivos.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la operación afecta las capacidades de mando, control, inteligencia y sostenimiento logístico de la Subestructura Ferney Antonio López Polo del Clan del Golfo, debilitando su accionar criminal en límites entre Cesar y Santander.

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