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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ordenan medidas urgentes para proteger a 23 niños en Puerto Nare amenazados por hipopótamos

Ordenan medidas urgentes para proteger a 23 niños en Puerto Nare amenazados por hipopótamos

Un juez falló a favor de los estudiantes que navegan a diario por el río para asistir a clases, exigiendo acciones inmediatas de control frente a la especie invasora.

Hipopotamo-AFP.jpg
Hipopótamos
Foto: AFP
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Un juez falló a favor de los niños del municipio de Puerto Nare, en el Magdalena Medio antioqueño, y ordenó la adopción inmediata de medidas preventivas para garantizar que 23 estudiantes puedan retornar a sus clases presenciales con normalidad, tras el riesgo generado por la presencia de un hipopótamo en su ruta fluvial diaria.

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La decisión judicial responde a una acción de tutela interpuesta ante la presencia constante del animal en el río Nare, a unos cuatro kilómetros de su desembocadura con el río Magdalena. La alerta comunitaria se intensificó luego de que circularan grabaciones ciudadanas que muestran al ejemplar navegando muy cerca de una embarcación cargada de menores que se desplazan hacia su centro educativo, utilizando este afluente como su única vía de comunicación.

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Bajo el fallo, Corantioquia cuenta con un plazo de un mes para realizar la evaluación técnica del grupo de hipopótamos de la zona y definir la medida de manejo oportuna, la cual podrá incluir erradicación, contención, traslado, esterilización o caza de control, disponiendo de un mes adicional para su ejecución.

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Asimismo, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Puerto Nare y la empresa de transporte fluvial recibieron un plazo perentorio de 48 horas para instalar señalización preventiva, implementar un sistema de alertas tempranas y asegurar que los menores mantengan sus actividades académicas de forma presencial, evitando recurrir a la modalidad virtual.

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