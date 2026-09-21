Lucas, quien pidió ayuda al presidente, es sometido a delicada cirugía: “Esperanza y fe”

Lucas Francesco Murillo, el niño de siete años que se hizo conocido en Colombia luego de pedir ayuda al presidente Abelardo De la Espriella para acceder al tratamiento que necesita por una compleja cardiopatía congénita, será sometido este lunes, 21 de septiembre, a una cirugía de corazón abierto en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca.

La intervención fue definida por la junta médica que ha seguido el caso del menor, quien permanece hospitalizado en Santander desde finales de agosto. De acuerdo con información entregada por su familia, el procedimiento corresponde a una cirugía de Fontan, una intervención de alta complejidad que hace parte del tratamiento por etapas para pacientes que nacen con un solo ventrículo funcional.

Lucas nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una malformación congénita en la que las estructuras del lado izquierdo del corazón no se desarrollan adecuadamente. En estos casos, el ventrículo derecho termina asumiendo la función principal de bombear sangre al organismo.

Durante sus primeros años de vida, Lucas ya fue sometido a procedimientos propios del manejo de esta enfermedad, entre ellos las cirugías de Norwood y Glenn. La Fontan constituye la tercera etapa de esta estrategia quirúrgica.



¿En qué consiste la cirugía de Fontan?

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De manera general, el procedimiento busca modificar la circulación de la sangre para que el ventrículo funcional del paciente no tenga que encargarse simultáneamente de bombear sangre hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo.

En la cirugía de Fontan se conecta la vena cava inferior con las arterias pulmonares, de manera que la sangre que retorna desde la parte inferior del cuerpo pueda llegar directamente a los pulmones para oxigenarse, sin pasar primero por el corazón. De esta forma, el único ventrículo funcional queda encargado principalmente de impulsar la sangre oxigenada hacia el organismo.

No se trata de una cura definitiva de la cardiopatía. Es una reconstrucción de la circulación que busca mejorar la oxigenación y el funcionamiento cardiovascular en pacientes con fisiología de un solo ventrículo. El seguimiento médico debe continuar durante toda la vida.

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En el caso de Lucas, la decisión de avanzar con esta alternativa se tomó después de los estudios realizados en la Fundación Cardiovascular. En los últimos días, el niño fue sometido a dos cateterismos y a una resonancia, como parte de la evaluación previa a la cirugía. Su mamá, Andrea Patricia García Velasco, explicó que el trasplante cardíaco que inicialmente se contemplaba quedó aplazado ante la posibilidad de realizar esta intervención.

Un proceso que comenzó con un llamado al presidente

La historia de Lucas tomó relevancia nacional a finales de agosto, cuando el propio niño apareció en un video solicitando ayuda al entonces presidente Abelardo De la Espriella para poder recibir atención médica especializada.

El menor manifestó que necesitaba un trasplante y expresó su preocupación por el estado de su corazón. Su mensaje llegó al mandatario, quien anunció públicamente que había dado instrucciones a la ministra de Salud para que se atendiera el caso.

Posteriormente, Lucas fue trasladado desde Cúcuta hasta Santander en un avión ambulancia de la Fundación Cardiovascular, debido a la complejidad de su condición. A su llegada presentaba una cianosis importante, además de colaterales sistémico-pulmonares e hipertensión pulmonar moderada, según había explicado Víctor Raúl Castillo, presidente de la institución.

Desde entonces, los especialistas han adelantado diferentes estudios para determinar cuál era la alternativa más adecuada. Aunque a mediados de septiembre la Fundación Cardiovascular había informado que Lucas avanzaba hacia una eventual inclusión en la lista nacional de trasplantes, posteriormente la junta médica determinó que podía ser llevado a cirugía.

Ahora, el reto para el equipo médico será realizar una intervención que, según información publicada este fin de semana, podría extenderse por más de cinco horas. La familia de Lucas permanece acompañándolo y sus ocho hermanos viajaron desde Cúcuta hasta Floridablanca para reencontrarse con él antes de la cirugía.

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Andrea García aseguró que Lucas se encuentra estable y que la familia afronta el procedimiento con preocupación, pero también con esperanza. Antes de ingresar al quirófano, sus familiares pidieron nuevamente acompañamiento y oraciones por el niño y por el equipo médico que estará a cargo de la intervención.