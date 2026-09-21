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Santander activa estrategia de seguridad para blindar la cosecha cafetera de 2026

La Policía de Santander lanzó en el municipio de Pinchote el Plan Cosecha 2026, un despliegue con patrullajes y controles viales para proteger a recolectores y caficultores durante la cosecha.

Plan cosecha Santander.jpg
Blu Radio. Plan cosecha cafetera 2026 //Foto: Policía de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Con el propósito de proteger los ingresos y la tranquilidad de los productores de café en la región, la Policía puso en marcha la estrategia ‘Plan Cosecha 2026’ en Santander. La iniciativa articula esfuerzos entre la Gobernación departamental, los gobiernos locales y la Federación Nacional de Cafeteros para prevenir acciones delictivas durante la temporada de recolección.

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El lanzamiento de la estrategia tuvo lugar en el parque principal de Pinchote, donde autoridades administrativas, la fuerza pública y familias agricultoras se congregaron bajo la premisa de impulsar una jornada productiva soportada en la legalidad y el trabajo comunitario.

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"Buscamos que cada caficultor pueda recoger el producto de su trabajo con absoluta serenidad. No están solos; nos hemos integrado como un solo frente para custodiar su patrimonio y asegurar el desarrollo económico de nuestras comunidades rurales", sostuvo el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

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La operatividad del plan incluye la instalación de puestos de control estratégico y patrullajes preventivos en sectores clave para frenar el contrabando o el transporte irregular del grano. De igual forma, se adelantarán jornadas de pedagogía orientadas a proteger la economía formal del departamento.

Para complementar estas medidas, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener contacto directo con los comandantes de estación y reportar de inmediato cualquier anomalía a la línea de emergencias 123 o al número celular contra el crimen 314 358 7212.

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