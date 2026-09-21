Científica santandereana fue incluida entre los 101 latinos más influyentes

La científica santandereana Ana María Porras fue incluida entre los 101 latinos más influyentes de 2026 por Latino Leaders Magazine, publicación especializada en destacar a líderes, investigadores, empresarios y representantes de la comunidad latina en Estados Unidos.

Porras, ingeniera biomédica nacida y criada en Bucaramanga, ocupa el puesto 68 del listado y fue incluida en la categoría de ciencia, de acuerdo con la publicación y con información divulgada recientemente sobre la edición de 2026.

En el perfil dedicado a la científica, Latino Leaders destaca que su trabajo busca ampliar la comprensión sobre la manera en que los microorganismos influyen en la salud humana, particularmente a través de la ingeniería de tejidos y el estudio del microbioma.

La revista también resalta su labor para promover una comunicación científica más incluyente y una mayor representación de mujeres latinas en áreas STEM -ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas-.



Actualmente, Ana María Porras es profesora asistente del Departamento de Ingeniería Biomédica J. Crayton Pruitt de la Universidad de Florida, donde dirige el Tissue-Microbe Interactions Lab. Su equipo desarrolla modelos de tejidos y enfermedades para estudiar las interacciones entre microorganismos y el cuerpo humano, con investigaciones relacionadas con el microbioma intestinal, enfermedades infecciosas y salud cardiovascular.

De Bucaramanga a la investigación científica internacional

Publicidad

La trayectoria de Porras comenzó en Bucaramanga. Creció en una familia vinculada a la ingeniería y la educación universitaria y cursó sus estudios escolares en la ciudad.

Posteriormente, viajó a Estados Unidos para estudiar Ingeniería Biomédica en la Universidad de Texas en Austin, donde obtuvo su título en 2011.

Después realizó una maestría y un doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Wisconsin-Madison y desarrolló una etapa posdoctoral en la Universidad de Cornell.

Publicidad

En una entrevista en 2020, Porras contó que dejó Bucaramanga a los 17 años y explicó que inicialmente le interesaban las ciencias y las matemáticas, pero buscaba una carrera que conectara esos campos con la medicina. Su formación terminó llevándola hacia la ingeniería biomédica y la investigación en ingeniería de tejidos.

Su relación con Santander, sin embargo, no quedó atrás con su llegada a Estados Unidos. La científica ha participado en actividades de divulgación y formación científica en Colombia. En 2019, por ejemplo, estuvo en Bucaramanga en un taller de Clubes de Ciencia, donde utilizó una de sus particulares herramientas para acercar la investigación a niños y jóvenes: microorganismos tejidos a crochet.

Esta estrategia se convirtió en parte de su trabajo de comunicación científica. La Universidad de Texas destaca que Porras comenzó a fabricar microorganismos tejidos durante su etapa de posgrado y posteriormente los utilizó para explicar conceptos de microbiología y despertar interés por la ciencia.

Ciencia, divulgación y representación latina

Además de su trabajo académico, Porras ha construido una trayectoria enfocada en acercar la ciencia a públicos que tradicionalmente han tenido menos representación en estos campos.

Es cofundadora y asesora principal de LatinXinBME, comunidad que reúne a más de 600 profesionales latinos de la ingeniería biomédica, según su perfil académico. También ha participado en iniciativas de mentoría y divulgación dirigidas a estudiantes y mujeres interesadas en carreras STEM.

Su trayectoria incluye reconocimientos como el NSF Faculty Early Career Development Award, el AAAS Early Career Award for Public Engagement with Science y el Emerging Leaders Award de la American Institute for Medical and Biological Engineering. También fue seleccionada como embajadora del programa IF/THEN de la American Association for the Advancement of Science, iniciativa enfocada en visibilizar a mujeres en áreas STEM.

Publicidad

Precisamente, como parte de ese programa, una representación en 3D de Porras fue exhibida junto a las de otras mujeres científicas en una exposición que, posteriormente, llegó al Smithsonian en Washington D. C.

El reconocimiento de Latino Leaders

La inclusión de Porras hace parte de la edición 2026 de Latino Leaders Magazine, que este año presenta a 101 líderes, innovadores y personas consideradas influyentes dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.

Publicidad

La propia publicación señala que la edición reúne perfiles de diferentes sectores y busca mostrar las ideas y el trabajo que están generando impacto en sus comunidades y campos profesionales.

La revista tiene una trayectoria de 25 años y ha desarrollado diferentes espacios editoriales y empresariales alrededor del liderazgo latino en Estados Unidos. Entre sus iniciativas también se encuentra el Latino Leaders Index 500, que recopila información sobre grandes compañías de propiedad latina en ese país.