Alcaldía de Tunja
UNGRD
Guerra en Irán
Elecciones 2026

EEUU avisa a Latinoamérica que está listo para combatir en "solitario" a los carteles

"Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados", declaró Hegseth en su discurso inaugural en Miami.

