Trump asegura que Cuba está "desesperada" por hacer un trato

Trump asegura que Cuba está "desesperada" por hacer un trato

"No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada", refirió el mandatario durante su intervención en un evento en la Casa Blanca para celebrar el título de liga en 2025 del equipo de fútbol Inter de Miami, del argentino Lionel Messi.

