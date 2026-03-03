En vivo
Marco Rubio confirmó que un dron cayó cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái

El secretario de EE. UU. también informó que la caída de este dron generó un incendio en la zona y aseguró todo el personal en la embajada está a salvo.

Consulado de Estados Unidos en Dubái.
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

