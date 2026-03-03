Marco Rubio confirmó que un dron cayó cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó el martes que un dron impactó en las inmediaciones del consulado de su país en Dubái sin causar víctimas.

"Desgraciadamente, un dron impactó en un aparcamiento junto al edificio de la legación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo", declaró Rubio en Washington.

en videos que han sido compartidos en redes sociales se puede ver el humo que ha generado el impacto de este dron cerca a la embajada de Estados Unidos en Dubái.

🚨 BREAKING: Video shows the moment a suspected Iranian drone SLAMMED into the US Consulate in Dubai, resulting in an explosion



The Consulate is currently on fire, with smoke seen from all across the city. pic.twitter.com/FvXmpZAexU — Nick Sortor (@nicksortor) March 3, 2026

En desarrollo...