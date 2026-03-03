En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Cierre de espacio aéreo en Medio Oriente complica evacuación de unos 1.500 estadounidenses

Cierre de espacio aéreo en Medio Oriente complica evacuación de unos 1.500 estadounidenses

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó este martes que evacuación "tomará un poco de tiempo", debido a los cierres de espacios aéreos anunciados por países de la región.

Imagen de un avión comercila en el cielo.
Vuelos cancelados a Oriente Medio.
Foto: tomada de X.
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

