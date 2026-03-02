Experto analiza ataques de Israel y EE. UU. a Irán: Mañanas Blu, lunes, 2 de marzo de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 2 de marzo de 2026:
- Javier Gil Guerrero, doctor en historia contemporánea de Irán, habló de los ataques de Israel y Estados Unidos.
- El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, se refirió del plan de seguridad para las elecciones del 8 de marzo.
- Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habló de la alerta por una posible amenaza en visita a Hidroituango.
- Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió a la alerta por una posible amenaza en la visita a Hidroituango.
- El golfista colombiano Nicolás Echavarría habló de su título como campeón en el PGA Tour en Palm Beach.
- Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, se refirió de los casos confirmados de sarampión en el país.
- Jaime Hernando Suárez, registrador delegado en lo Electoral, habló de las elecciones del próximo 8 de marzo.
Escuche el programa completo aquí: