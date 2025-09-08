Cinco muertos por ataque a tiros en Jerusalén; Hamás dice que es en respuesta a genocidio

Un soldado y varios civiles que se encontraban en la parada de autobús atacada este lunes por dos individuos armados se enfrentaron a los atacantes y los mataron, confirmó la Policía en un comunicado.

"En respuesta al ataque terrorista, un soldado y varios civiles que se encontraban en la parada de autobús se enfrentaron a los atacantes y respondieron al fuego. Los terroristas fueron neutralizados y sus muertes se confirmaron en el lugar", indica la nota, que informa de que los dos atacantes -de los que se desconoce por ahora las identidades- abrieron fuego contra las personas que esperaban en una parada de autobús.

Según la Policía, "numerosas fuerzas de la Policía de Israel del Distrito de Jerusalén fueron enviadas al lugar y comenzaron a evacuar a los heridos en coordinación con equipos médicos, asegurando la zona y recuperando varias armas, municiones y un cuchillo utilizado por los atacantes".

Hasta el lugar se trasladó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir.

Ministro Netanyahu Foto: AFP

Como consecuencia del ataque, tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50 murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el servicio de emergencias israelí MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

Publicidad

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, "para combatir el terrorismo".



Hamás dice que el ataque con 5 muertos en Jerusalén es una respuesta al genocidio en Gaza

El grupo islamista Hamás conmemoró este lunes el tiroteo perpetrado contra una parada de autobús por dos "luchadores de resistencia" en Jerusalén, en el que murieron cinco personas cerca del asentamiento de Ramot Alon, y ha dicho que constituye una "respuesta natural" al genocidio que Israel perpetra en Gaza.

"Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que libra contra nuestro pueblo. Es un mensaje claro de que sus planes de ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán impunes", dijo Hamás en un comunicado oficial.

Según el grupo islamista, esta operación "en el corazón de Jerusalén", atenta contra la seguridad de la región y confirma "la determinación" de continuar la resistencia y hacer frente a las políticas israelíes coloniales.