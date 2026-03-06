Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 6 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares entre los jugadores en Colombia. Este juego, operado por Apuestas La Caribeña, ha logrado mantener la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia de sus sorteos y a la rápida publicación de los resultados oficiales.



Número ganador del Caribeña Día hoy, viernes 6 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el viernes 6 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día tiene un horario fijo que permite a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación.



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de los canales autorizados. Esta rapidez en la difusión de la información ha sido clave para fortalecer la credibilidad del juego entre los participantes.



Modalidades para apostar en Caribeña Día

Una de las características más atractivas de este chance es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas opciones permiten que cada jugador elija la forma de participar según su estrategia o presupuesto.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, que dependen del nivel de precisión de la apuesta y del valor jugado.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Otro de los factores que mantiene la popularidad de este sorteo es que permite participar con montos accesibles para la mayoría de los jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación tanto de apostadores ocasionales como de quienes juegan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para realizar el proceso de reclamación del premio. Para ello es necesario presentar la documentación correspondiente.

Documentos requeridos



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con reglas claras para participar y un proceso organizado para el cobro de premios, el chance Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia, ofreciendo a los jugadores nuevas oportunidades de ganar en cada sorteo.